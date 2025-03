Accident a primera hora en aquesta carretera: un carril tallat

La jornada ha començat complicada el dia d'avui per a desenes de conductors que circulaven per una carretera catalana transitada, a causa d'un accident ocorregut fa pocs minuts. El sinistre ha provocat retencions i ha generat inconvenients per a aquells que utilitzen aquesta via per desplaçar-se cap a la feina o centres educatius.

Col·lisió i afectació al trànsit

L'accident ha tingut lloc a la carretera C-17, a l'altura del municipi d'Hostalets de Balenyà, en direcció nord cap a Vic. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, l'incident s'ha produït al voltant de les 8 del matí. Just en el moment de màxima afluència de vehicles, cosa que ha complicat encara més la circulació.

La col·lisió ha implicat el tancament d'un carril en el sentit nord, cosa que s'ha traduït en retencions que han començat des de la localitat veïna de Centelles. Les imatges compartides a les xarxes socials per usuaris i grups especialitzats, han mostrat files extenses de vehicles pràcticament aturats. Amb conductors clarament afectats per les circumstàncies, alguns d'ells reportant retards superiors als 20 minuts.

| ACN

Intervenció i gestió de l'incident

Immediatament després de l'accident, els serveis d'emergències han acudit al lloc per controlar la situació i assistir les possibles víctimes, encara que no s'han reportat lesions de gravetat. Fins ara es desconeix el nombre d'autoritats que s'han desplaçat cap al lloc del sinistre.

La ràpida intervenció de les autoritats ha permès que, malgrat el tancament, el trànsit continuï de forma controlada pels carrils habilitats, encara que amb lentitud. Des de Trànsit s'ha demanat paciència i precaució als conductors que han de transitar per aquesta zona.

Retencions freqüents a la C-17

Aquest tipus d'incidents no són una raresa a la carretera C-17, especialment en el tram que connecta Centelles amb Vic. On el trànsit sol ser dens i els accidents generen efectes en cadena fàcilment. Conductors habituals han denunciat en múltiples ocasions que aquesta carretera requereix millores en seguretat i gestió del trànsit, especialment en hores punta.

La situació viscuda avui és un altre exemple clar de com un incident menor pot escalar a un problema important en vies de comunicació clau per a la mobilitat a Catalunya.

Conseqüències més enllà de l'accident

Més enllà de les molèsties immediates per les retencions, aquest tipus d'incidents tornen a posar sobre la taula el debat sobre la necessitat d'inversions en infraestructures i prevenció. Els conductors demanen solucions permanents i millores que ajudin a evitar que petits accidents derivin en grans problemes de mobilitat.

Mentrestant, des de les autoritats s'insisteix en la importància de conduir amb precaució i respectar les normes viàries. Per minimitzar els riscos i assegurar desplaçaments més segurs per a tots els usuaris de les carreteres catalanes.