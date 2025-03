Nit d'enfrontaments amb la policia en aquesta localitat catalana: 6 detinguts

El que havia de ser una protesta pacífica contra un desallotjament va acabar en violents aldarulls amb les forces de l'ordre. Deixant sis persones detingudes i generant alarma entre els veïns d'una coneguda localitat catalana. La tensió va augmentar a mesura que avançava la nit, donant pas a escenes que han captat l'atenció a les xarxes socials i mitjans locals.

Protesta derivada en violència

Els fets van ocórrer durant la nit d'aquest dimarts, quan prop d'un centenar de manifestants, la majoria amb les cares cobertes, es van concentrar al centre de Salt. Encara que la concentració no estava comunicada a les autoritats, la policia va ser desplegada al lloc en percebre un augment notable de la tensió.

L'origen de la manifestació va ser el desallotjament d'un imam i la seva família d'un pis municipal. Un acte que va generar crítiques cap a l'actuació policial, qualificada per alguns sectors com excessivament ràpida i injusta. El religiós, que portava residint en aquest domicili diversos anys, es trobava al centre de la polèmica des de dies enrere, culminant amb el desallotjament efectuat el dilluns.

| ACN

Violents enfrontaments

A mesura que els manifestants van començar a avançar cap a punts com la comissaria conjunta de policia, els incidents no es van fer esperar. L'enfrontament va assolir el seu punt més crític entre el Passeig Països Catalans i els cèntrics carrers Major i Manuel de Falla, a prop de la plaça de l'Ajuntament local.

Els manifestants van llançar objectes contundents com pedres i van encendre focs amb contenidors d'escombraries, generant barricades que van complicar les tasques de control per part dels agents. La policia, davant aquesta escalada, va decidir intervenir amb contundència utilitzant unitats antiavalots i reforços dels Mossos d'Esquadra, activant fins i tot efectius de les unitats ARRO per dispersar els manifestants.

Les detencions i la calma posterior

Com a conseqüència d'aquests disturbis, les autoritats van confirmar la detenció de sis persones relacionades directament amb els aldarulls, totes acusades de desordres públics i resistència a l'autoritat. Després de diverses hores d'enfrontaments, finalment la calma va tornar a la localitat, encara que els danys materials en carrers i mobiliari urbà van resultar evidents en les imatges difoses posteriorment.

La gravetat d'aquests incidents obre el debat sobre les tensions vinculades als desallotjaments a Catalunya, especialment quan involucren figures religioses o comunitàries importants. Aquest succés en particular, en girar al voltant del desnonament d'una figura pública local com l'imam, intensifica la reclamació social. Per part d'un sector que denuncia la falta de sensibilitat i planificació per part de les autoritats municipals i policials.

La reflexió ara passa per com gestionar millor situacions que, encara que semblin menors inicialment, tenen la capacitat de convertir-se ràpidament en greus conflictes socials. Salt, una població que històricament ha tingut problemes relacionats amb l'habitatge i la integració social, torna a estar en el punt de mira. Per raons que van més enllà de simples actes vandàlics, exigint solucions de fons per evitar futurs episodis similars.