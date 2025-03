Un motorista la fa grossa a l'A-7 a més del doble de la velocitat

per Mireia Puig

Circular amb excés de velocitat s'ha convertit en quelcom habitual a les carreteres catalanes, encara que alguns conductors porten aquesta pràctica a l'extrem, posant en perill no només les seves vides, sinó també la dels altres. L'últim episodi protagonitzat per un motorista torna a situar l'atenció en aquest fenomen creixent i preocupant.

Un radar destapa l'excés temerari

L'incident va ocórrer el passat 16 de març, encara que no s'ha fet públic fins aquest 19 de març quan els Mossos d'Esquadra van compartir les imatges a les seves xarxes socials. L'escena mostra el conductor circulant per l'autopista A-7, concretament a l'altura del municipi de Cambrils, a la perillosa velocitat de 183 quilòmetres per hora.

El tram pel qual transitava el motorista té un límit establert en 90 quilòmetres per hora, la qual cosa suposa haver sobrepassat en més del doble la velocitat permesa.

| ACN

Els Mossos d'Esquadra han denunciat públicament l'infractor, compartint una imatge que ràpidament s'ha tornat viral i que ha generat una gran controvèrsia a causa de la gravetat del comportament del conductor. El tweet, que acumula més de 10 milions de visualitzacions en poques hores, evidencia el rebuig generalitzat cap a aquestes conductes irresponsables al volant.

La zona, un punt crític d'accidents

L'autopista A-7, especialment en el tram proper a Cambrils, és una de les vies més transitades del sud de Catalunya, utilitzada tant per vehicles particulars com per transportistes i turistes.

Les autoritats tenen especialment vigilat aquest sector a causa de l'alt índex d'accidents que registra cada any, la majoria causats precisament per conductors que ignoren deliberadament els límits establerts.

Aquest tram en particular compta amb una alta sinistralitat a causa de la seva gran densitat de trànsit i a la proximitat amb punts turístics d'alta afluència. Per això, l'excés de velocitat en aquesta àrea resulta especialment greu i preocupant per a les autoritats, que intensifiquen controls periòdicament.

Conseqüències legals i sancions a l'infractor

Segons estableix el Reglament General de Circulació, circular a més del doble de la velocitat permesa està considerat com una infracció molt greu, amb sancions que poden superar els 600 euros i la retirada de sis punts del carnet de conduir.

| ACN, XCatalunya, Google Maps, @mossos

No obstant això, si les autoritats consideren que aquesta conducta és temerària o ha posat en perill la seguretat de la resta d'usuaris, la sanció podria derivar en conseqüències penals molt més severes, incloent penes de presó i retirada del permís durant un període prolongat.

Actualment, la identitat del conductor no ha estat revelada públicament, però el procés sancionador ha començat, i s'espera que en les pròximes setmanes es resolgui amb la corresponent multa i possible denúncia penal.