Muere un trabajador al caer por un terraplén

Una jornada laboral que transcurría con aparente normalidad se tiñó de tragedia este sábado. Un operario perdió la vida en un funesto accidente mientras manejaba maquinaria pesada. El fatal desenlace ocurrió cuando el vehículo que conducía se precipitó inesperadamente por un desnivel de gran altura.

El suceso ha vuelto a poner de manifiesto los peligros inherentes a ciertos trabajos físicos. La comunidad local se encuentra conmocionada por este terrible acontecimiento que ha costado una vida.

Los hechos ocurrieron minutos después de la una de la tarde de ayer sábado en la provincia de Ourense. El trabajador se encontraba realizando tareas de movimiento de material en el municipio de Vilamartín de Valdeorras.

| Canva

Por causas que ahora se investigan, la máquina cargadora que operaba se despeñó por un pronunciado terraplén. El impacto resultó fatal para el conductor, quien quedó atrapado sin posibilidad de escapatoria. La noticia ha supuesto un duro golpe para sus allegados y compañeros de profesión.

La angustiosa llamada de un compañero

Fue otro trabajador de la misma empresa quien descubrió la terrible escena poco después del accidente. Al percatarse de lo ocurrido, dio inmediatamente la voz de alarma al centro de emergencias del 112 Galicia. En su angustiosa llamada, el alertante ya anticipaba el peor de los escenarios posibles a los operadores. Indicó a los servicios de emergencia que su compañero podría haber fallecido debido a la gravedad de la caída. Su rápida actuación fue crucial para activar el protocolo de emergencia con la máxima celeridad.

La central de emergencias coordinó un amplio dispositivo para atender la situación con la urgencia que requería. El aviso movilizó a diversos cuerpos de seguridad y rescate de la zona. Se alertó a los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que desplazaron personal médico especializado.

También se dio aviso a los Bomberos y al Grupo de Emergencias Supramunicipal (GES) de Valdeorras. La Guardia Civil y efectivos de Protección Civil acudieron igualmente al lugar del siniestro para colaborar.

| ACN

Un despliegue de emergencias sin esperanza

A pesar de la rápida y coordinada movilización de los equipos de emergencia, nada se pudo hacer por salvar la vida del operario. Una vez que los efectivos consiguieron acceder al punto exacto donde se encontraba la máquina siniestrada, solo pudieron confirmar el fallecimiento.

Los servicios sanitarios certificaron la muerte del trabajador en el mismo lugar de los hechos. La intervención se centró entonces en asegurar la zona y en la recuperación del cuerpo. La escena dejó una profunda desolación entre todos los presentes.

La Guardia Civil ha abierto una investigación para determinar las circunstancias exactas que rodearon este trágico accidente laboral. Los agentes del instituto armado serán los encargados de recabar pruebas y testimonios para esclarecer el suceso.

Se deberá determinar si la caída se debió a un fallo mecánico, a un error humano o a deficiencias en las medidas de seguridad. Este tipo de investigaciones son fundamentales para prevenir futuras tragedias en el sector de la construcción y la obra pública, una actividad que lamentablemente sigue registrando una alta siniestralidad. Cada accidente mortal representa un fracaso en la prevención de riesgos y un recordatorio de la importancia de la seguridad.