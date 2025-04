Fort accident a la C-12 en xocar una moto i un tractor

per Mireia Puig

Un aparatós accident ha provocat moments de tensió en una transitada carretera catalana durant el matí d'aquest diumenge. El xoc, que va involucrar un motorista i un vehicle agrícola, ha requerit la ràpida intervenció d'equips d'emergències per evitar que les conseqüències fossin encara més greus.

Una maniobra fatal entre una moto i un tractor

L'incident va tenir lloc al voltant de les 10:38 hores, quan, per causes encara per esclarir, un motorista va impactar violentament contra un tractor que circulava a la via C-12, concretament a l'altura del terme municipal de Corbins, a la comarca del Segrià.

La col·lisió es va produir en circumstàncies que encara investiga la policia, però que podrien estar relacionades amb un possible descuit o una maniobra incorrecta per part d'un dels implicats.

| ACN

En pocs minuts, després de rebre l'avís, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat van acudir ràpidament al lloc de l'accident, garantint així una resposta immediata per socórrer el motorista accidentat i assegurar la zona per evitar nous incidents.

Emergències, neteja i seguretat a la carretera

La ràpida arribada dels equips d'emergència va permetre una primera atenció al conductor de la motocicleta, qui havia resultat ferit en el xoc. Segons fonts oficials, el motorista va ser atès en primera instància pels sanitaris desplaçats en ambulància fins al lloc i posteriorment traslladat a un centre hospitalari proper per avaluar la gravetat de les lesions.

Mentrestant, els bombers van procedir a retirar els vehicles accidentats per evitar majors incidències en una carretera freqüentada per vehicles agrícoles i turismes. També es van realitzar tasques de neteja a la calçada, atès que després de l'accident havien quedat restes del xoc i líquids que podien resultar perillosos per a la circulació d'altres vehicles.

La circulació es va veure afectada parcialment durant una mica més d'una hora, generant algunes retencions en ambdós sentits de la via. La policia local i els Mossos d'Esquadra van regular el trànsit per minimitzar els inconvenients derivats de l'accident i garantir la seguretat de la resta d'usuaris de la via.

Una carretera marcada pel trànsit agrícola

La carretera C-12 connecta diferents localitats agrícoles i és habitual el trànsit freqüent de maquinària pesada, com tractors i altres vehicles de grans dimensions. Aquesta circumstància suposa un repte addicional per a la seguretat viària en aquesta zona, ja que la coexistència entre vehicles lents i ràpids pot ser especialment delicada, requerint precaució extrema per part dels conductors.

En el que va d'any, s'han produït altres accidents similars en carreteres properes a causa de la falta de visibilitat o la dificultat per avançar vehicles agrícoles. Aquest tipus de sinistres han reobert el debat sobre la necessitat d'incrementar la senyalització específica i aplicar mesures preventives addicionals en vies rurals amb elevat trànsit agrícola.

| SEM

Reflexió sobre la convivència en vies rurals

Aquest incident, a més de deixar patent la ràpida actuació dels serveis d'emergència, posa novament sobre la taula la importància de millorar les condicions de seguretat en vies com la C-12. No és solament una qüestió de prudència individual, sinó d'implementar solucions estructurals que redueixin el risc en carreteres freqüentades per maquinària agrícola i vehicles més ràpids.

Les autoritats competents hauran d'avaluar aquest i altres incidents similars per determinar accions concretes que puguin evitar nous accidents i protegir a tots els usuaris de les vies rurals catalanes. Aquest nou accident serveix, doncs, com un important recordatori sobre la necessària precaució al circular per carreteres que combinen diferents tipus de vehicles.