Es complica a la C-58 per l'avaria d'un camió

Un contratemps inesperat en una de les principals artèries viàries de Catalunya va deixar centenars de conductors atrapats en un embús monumental durant la tarda de dijous. La circulació es va veure greument afectada per un incident que va obligar les autoritats a intervenir de seguida, generant retards significatius i un caos que es va prolongar durant diverses hores.

Els conductors, visiblement frustrats, van haver d'armar-se de paciència mentre els equips d'emergència treballaven per resoldre la situació.

Un camió avariat paralitza la C-58

L'incident està tenint lloc avui 20 de març, a la C-58, una de les carreteres més transitades de la regió, específicament en el tram de Badia del Vallès en direcció a Barcelona. Segons va informar el Servei Català de Trànsit a través del seu compte oficial en X, l'avaria d'un camió va provocar el tall d'un carril, cosa que va generar una retenció de vehicles que es va estendre per diversos quilòmetres.

| Canva

La imatge compartida per Trànsit mostra un vehicle de manteniment al lloc, envoltat de cons de seguretat, mentre un operari treballava per gestionar la situació. Al seu voltant, una llarga fila de cotxes i camions esperava, evidenciant la magnitud de l'embús.

La C-58, coneguda per connectar Barcelona amb el Vallès Occidental, és una via clau per a milers de persones que es desplacen diàriament per motius laborals o personals. Aquest tipus d'incidents no només afecten els conductors, sinó que també tenen un impacte directe en la logística i el transport de mercaderies, un sector vital per a l'economia catalana.

En un dia laborable com el dijous, la interrupció del trànsit en una carretera tan concorreguda va generar un efecte dòmino que es va sentir en altres vies properes.

Resposta de les autoritats i afectació al trànsit

El Servei Català de Trànsit va actuar amb rapidesa per mitigar l'impacte de l'incident. A més de tallar el carril afectat, es van desplegar equips de manteniment per assistir al camió avariat i garantir la seguretat dels conductors.

La presència de cons i senyals lluminoses al lloc, com s'observa en la captura compartida, indica que es van prendre mesures per evitar accidents mentre es treballava en la resolució del problema.

| Max Andrey, ACN, XCatalunya

Tanmateix, la densitat del trànsit en aquell horari va complicar les tasques, prolongant la retenció més del que s'esperava.

Els conductors que circulaven per la zona en aquell moment es van trobar amb temps d'espera que van superar l'hora, segons testimonis recollits a les xarxes socials.

Alguns usuaris van expressar la seva frustració per la manca d'informació en temps real, mentre que altres van aprofitar per compartir imatges de l'embús, que es van viralitzar ràpidament. Aquest tipus de situacions posa de manifest la necessitat de millorar els sistemes de comunicació i les alternatives viàries en carreteres tan estratègiques com la C-58.