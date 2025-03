Caos a l'AP-7 per un accident: Hi ha diversos quilòmetres de retencions

L'inici de la jornada d'avui ha portat problemes significatius a centenars de conductors que circulaven per una de les vies més concorregudes de Catalunya. La situació, que ha causat importants retencions des de primera hora del matí, manté en alerta les autoritats de trànsit, que recomanen als conductors extremar la precaució o buscar rutes alternatives si és possible.

L'origen del problema a l'AP-7

A primera hora d'aquest matí, concretament al voltant de les 8:00 hores, un aparatós accident ha obligat a tallar un dels trams clau de l'AP-7. Segons dades confirmades pel Servei Català de Trànsit, l'incident s'ha produït a les rodalies de Vilafranca del Penedès, afectant greument el trànsit en direcció nord, cap a Barcelona.

| @mossos

Les imatges difoses per les càmeres de trànsit mostren llargues files de vehicles pràcticament aturats, ocupant els carrils afectats mentre els serveis d'emergència treballen al lloc de l'accident per desallotjar la via com més aviat millor. El sinistre, les causes del qual encara estan sent investigades, ha tingut un impacte considerable a causa de la intensitat habitual del trànsit en aquesta autopista, especialment en les hores punta del matí.

Quilòmetres de retencions en plena hora punta

L'accident ha causat un autèntic caos circulatori. Segons les autoritats, les cues de vehicles aturats han assolit diversos quilòmetres en direcció nord, cosa que ha generat una situació desesperant per a aquells que es dirigien cap als seus llocs de treball o a realitzar activitats quotidianes a Barcelona i altres localitats properes.

L'AP-7 és una via estratègica, especialment transitada per camions i vehicles comercials, per la qual cosa incidents com aquest no només afecten els conductors particulars, sinó que també tenen un impacte significatiu en el transport de mercaderies i en el desenvolupament de l'activitat econòmica habitual.

| Canva

Actuació dels serveis d'emergència

Davant la gravetat de l'incident, els equips d'emergència s'han desplaçat ràpidament a la zona. Equips sanitaris, Mossos d'Esquadra i personal de manteniment de carreteres han treballat des de primera hora per retirar els vehicles implicats i garantir la seguretat de la via, restablint poc a poc el trànsit.

Encara que fins al moment no s'han reportat víctimes mortals, sí que s'ha confirmat que hi ha almenys una persona ferida lleu, que ha estat atesa al mateix lloc del succés. L'operatiu ha implicat desviaments provisionals i recomanacions d'ús de rutes alternatives, cosa que ha generat també congestions menors en carreteres secundàries properes.

Una autopista amb freqüents incidències

L'autopista AP-7, des de l'alliberament dels peatges, ha experimentat un increment significatiu del trànsit rodat. Aquest augment ha vingut acompanyat d'un major nombre d'accidents i incidències similars a la d'avui, amb conseqüències que afecten de manera directa la mobilitat del territori.

Des de fa mesos, diferents col·lectius i associacions de conductors reclamen més mesures de seguretat i millor organització del trànsit en aquesta autopista per minimitzar l'impacte de successos com el d'aquest matí.

Reflexió final sobre la mobilitat

Aquest nou accident a l'AP-7 posa novament sobre la taula la necessitat urgent d'implementar mesures que augmentin la seguretat i fluïdesa en una via vital per a la mobilitat catalana. Autoritats i usuaris coincideixen en la necessitat de millorar la senyalització, incrementar la vigilància i, sobretot, garantir una gestió eficient d'emergències.

El que ha passat avui a Vilafranca del Penedès és un recordatori de la vulnerabilitat del sistema viari davant incidents inesperats i de la necessitat d'un compromís ferm per part d'administracions i ciutadans per prevenir situacions similars en el futur.