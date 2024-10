Intenta comprar una vídeoconsola i li roben 18.000 euros

per Sergi Guillén

Els Mossos d'Esquadra de la Unitat de Recerca de Santa Coloma de Gramenet van detenir el 22 d'octubre dos homes de 39 i 38 anys com a suposats autors d'un delicte d'extorsió. Els fets es remunten al 2 d'octubre, quan un home va veure un anunci on es venia una videoconsola de segona mà per internet.

L'extorsió a partir d'una videoconsola

L'interessat va quedar amb el venedor a Badalona i després es van traslladar a Sant Adrià del Besòs per anar a buscar l'aparell. Allí hauria passat l'extorsió, amb un engany on exigia a la víctima el pagament de 8.500 euros sota amenaces de mort. Després se li va exigir més diners fins que va acabar pagant més de 18.000 euros i va rebre encara una altra amenaça per pagar 11.000 euros més.

Segons els Mossos, a Sant Adrià el venedor li va dir al comprador que la policia acabava d'aturar el cosí i que havien comissat la videoconsola, ja que era sostreta. Per això, el venedor el va amenaçar de mort i li va exigir el pagament de 8.500 euros amb l'objectiu de pagar un advocat per al cosí, perquè segons ell tots eren partícips del fet i estava involucrat.

| ACN

Tot i que va accedir a fer el pagament dels 8.500 euros, segons els Mossos les amenaces de mort van continuar i li haurien exigit més diners. La víctima temia llavors per la seva integritat i va fer tres pagaments més, dos de 3.500 i un de 3.000 euros. Finalment, va denunciar els fets als Mossos, ja que havia rebut una altra amenaça en què li exigien 11.000 euros més.

En rebre la denúncia, els investigadors de la comissaria de Santa Coloma de Gramenet es van fer càrrec del cas i van muntar un dispositiu que va culminar el 22 d'octubre amb la detenció de la persona que l'extorsionava i un altre home que l'acompanyava.

L'acompanyant va quedar en llibertat després de declarar a la seu policial mentre que l'extorsionador va passar a disposició judicial al jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Santa Coloma de Gramenet.

La gravetat del cas

L'extorsió és considerada un delicte greu a causa de l'impacte directe que té sobre la llibertat i el benestar de les víctimes. Aquest crim implica l'obtenció de beneficis econòmics, materials o d'altres tipus mitjançant amenaces, intimidació o coacció, forçant la víctima a actuar en contra de la seva voluntat per por de represàlies.

La gravetat del delicte rau en la manera com atempta contra els drets fonamentals de la persona, ja que l'extorsionador manipula i s'aprofita de la situació de vulnerabilitat de la víctima, generant conseqüències psicològiques que poden ser duradores. En molts casos, l'extorsió es dóna a nivell personal, laboral o empresarial, incrementant l'impacte negatiu en la qualitat de vida i seguretat de la persona extorsionada.