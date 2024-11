Indignació pel que ha fet un okupa amb els seus 16 gossos a un poble català

per Iker Silvosa

Afortunadament, en els darrers anys s'ha instal·lat una sensibilització animal entre la societat i cada cop són més criticats els episodis que inclouen algun tipus de maltractament cap a les mascotes. Així i tot, aquests segueixen passant en el dia a dia, però els cossos de seguretat també han evolucionat en aquest sentit i estan ja preparats, emparats per la llei, per actuar en aquestes situacions.

I una cosa així ha passat precisament a la província de Girona. La Guàrdia Urbana de Figueres, amb el suport dels Mossos d'Esquadra i un equip de veterinaris, s'ha endut els 16 gossos que tenia un ocupa que vivia a una casa en ruïnes de Figueres. La policia va inspeccionar dimarts la finca on l'home tenia els animals sense permís.

Tot i que inicialment, li van comunicar que tal com preveu la normativa, se'n podria quedar cinc sempre que els censés, finalment han decidit emportar-se'ls tots per les males condicions en què estaven. La inspecció es va fer a requeriment de veïns que alertaven que a la finca es criaven gossos i després es venien. Els animals quedaran en custòdia de l'Ajuntament.

Les mascotes, protegides per la llei

La recent aprovació de la Llei de Benestar Animal a Espanya marca un abans i un després en la protecció legal de les mascotes i d'altres animals. Aquesta legislació té com a objectiu principal garantir el respecte i la protecció dels drets dels animals, reforçant la normativa existent i creant noves obligacions per als propietaris. A més, busca reduir el maltractament, l'abandó i les pràctiques que posin en risc el benestar.

Entre les mesures més destacades, la llei introdueix l'obligació d'inscriure les mascotes en un registre oficial, cosa que facilita la identificació en casos de pèrdua o abandonament. També estableix que els propietaris han de proporcionar cures bàsiques, com ara alimentació, higiene i atenció veterinària adequada. El maltractament i l'abandó es consideren delictes penals, amb sancions que poden incloure multes econòmiques i penes de presó.

Així mateix, la llei prohibeix certes pràctiques que històricament han generat controvèrsia, com ara el sacrifici d'animals sans a refugis o la venda d'animals a botigues físiques, per tal de fomentar l'adopció responsable des de protectores i centres especialitzats. També regula la cria, permetent únicament la realitzada per criadors professionals autoritzats.

Pel que fa a les lleis que protegeixen les mascotes, destaca el Codi Penal, que des del 2015 considera delicte el maltractament animal, amb penes de presó de fins a 18 mesos en casos greus. També, la Llei de Protecció Animal de cada comunitat autònoma estableix normes específiques, com l'obligatorietat de recollir els excrements a la via pública o les limitacions en el transport.

Finalment, aquesta normativa reforça la idea que els animals són éssers amb sentiments, reconeixent legalment que no són objectes, sinó éssers amb necessitats emocionals i físiques. La Llei de Benestar Animal suposa un avenç significatiu cap a una societat més respectuosa amb els animals i subratlla la responsabilitat que implica tenir una mascota.