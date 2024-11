Ensurt brutal: Cotxe enfonsat en un riu amb aigües tèrboles

Hi ha situacions que, per molt inesperades que siguin, es poden convertir en una realitat alarmant, especialment al volant. La presència de vehicles a llocs insospitats, com rius o embassaments, genera ensurts enormes per a les autoritats i la ciutadania. Ahir a la nit, l'Ebre va ser escenari d'una situació que va activar els serveis d'emergència a Flix.

A les 20.17 hores, els Bombers de la Generalitat van rebre un avís sobre un vehicle submergit al passeig de l'Ebre, al Pas de la Barca. Immediatament, es van desplaçar efectius al lloc per determinar la situació. Gràcies al suport del club nàutic local, els bombers van aconseguir aproximar-se al punt exacte fent servir una embarcació i eines especialitzades. Després d'una primera avaluació amb un pal llarg, es va confirmar que el cotxe era a més d'1,5 metres de profunditat en aigües tèrboles.

La terbolesa de l'aigua complicava la visibilitat i feia necessari activar equips especialitzats. Poc després, es van mobilitzar efectius del Grup d'Actuacions Especials (GRAE) subaquàtiques, juntament amb submarinistes especialitzats en rescats en condicions adverses. Aquests professionals, formats per a operacions complexes, van inspeccionar minuciosament l'interior del vehicle submergit.

La prioritat inicial era descartar que hi hagués persones atrapades dins del cotxe. Segons van confirmar els submarinistes, les portes del vehicle estaven tancades, i l'interior no tenia cap ocupant. Aquest detall va alleujar la preocupació inicial, encara que no va resoldre el misteri de com el cotxe va acabar a l'aigua.

La importància de la col·laboració

Els equips d'emergències van destacar la importància d'actuar ràpidament en aquests casos per evitar riscos més grans. Els Bombers de la Generalitat van recordar que els GRAE estan específicament preparats per a situacions crítiques en entorns naturals, com ara rescats en barrancs o aigües profundes. La seva intervenció és clau per garantir la seguretat en incidents com aquest.

Aquest fet planteja interrogants sobre les circumstàncies que van portar el vehicle al fons de l'Ebre. Tot i que el cas no va registrar ferits, ressalta la importància d'extremar precaucions a prop de rius o zones amb riscos potencials. A més, subratlla la rellevància de comptar amb equips de rescat ben entrenats per afrontar situacions d'alt risc.

L'incident també va posar de manifest la col·laboració entre cossos d'emergència i recursos locals, com ara el club nàutic de Flix. Aquest tipus de coordinació és essencial per manejar eficaçment incidents que involucren la natura i la infraestructura humana. Afortundament, doncs, tot va quedar en un ensurt i no es va haver de lamentar cap tragèdia. Els motius que han pogut portar el cotxe al fons del riu són encara un misteri.