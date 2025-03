Espectacular incendi d'un cotxe al costat d'una estació de tren

Moments de tensió i alarma es van viure durant el matí d'aquest dissabte quan un vehicle va començar a cremar violentament a prop d'una estació de tren, sorprenent veïns i conductors que transitaven per la zona. La ràpida intervenció dels serveis d'emergència va aconseguir controlar el foc abans que la situació es compliqués encara més.

El cotxe crema ràpidament en plena carretera

Els fets van tenir lloc al voltant de les 10:00 hores a la localitat de Montesquiu, molt a prop de l'estació ferroviària de La Farga de Bebié. Va ser allà on un turisme va començar a incendiar-se de forma sobtada i per raons que encara no s'han aclarit del tot. Segons els primers testimonis de les persones que es trobaven als voltants, una densa columna de fum va començar a elevar-se per sobre del vehicle generant alarma entre els veïns.

Els Bombers de la Generalitat van rebre l'avís a les 10:06 del matí i van desplaçar immediatament al lloc una dotació per extingir l'incendi, segons van confirmar a les seves xarxes socials. En arribar al lloc, els efectius es van trobar amb el cotxe envoltat en flames, cosa que va fer que actuessin amb rapidesa per evitar que el foc s'estengués a altres zones o provoqués danys en els habitatges propers.

| @bomberscat, fotogigi85, XCatalunya

Cap persona ha resultat ferida

Afortunadament, la ràpida intervenció dels bombers va fer possible controlar l'incendi sense majors conseqüències personals. Segons van informar les autoritats d'emergències, no hi va haver de lamentar víctimes ni ferits, ja que els ocupants del vehicle van aconseguir sortir a temps abans que les flames es propaguessin.

No obstant això, malgrat la rapidesa amb què s'ha aconseguit extingir l'incendi, el cotxe ha quedat completament calcinat i totalment inutilitzable. La imatge, que ha cridat molt l'atenció a les xarxes socials, mostra com els bombers apaguen amb aigua les últimes flames, mentre el fum blanc i negre continua ascendint cap al cel.

Incidents similars i possibles causes

Aquest tipus d'incendis en vehicles no són aïllats a Catalunya, ja que en els últims mesos s'han registrat altres casos en diferents punts del territori.

Les autoritats solen apuntar a fallades elèctriques, problemes mecànics o fins i tot sobreescalfament del motor com a causes més freqüents, encara que també han existit incendis provocats de manera intencionada en circumstàncies molt diferents a les vistes avui.

Per ara, la causa exacta de l'incendi ocorregut a Montesquiu està sent investigada, i els serveis d'emergència no han descartat cap hipòtesi. La proximitat del cotxe incendiat a l'estació ferroviària va generar una ràpida mobilització per evitar majors complicacions, com possibles danys al mobiliari urbà o alteracions en la circulació del transport públic.

La importància de revisar els vehicles

Successos com aquest ressalten la importància de mantenir revisions periòdiques en els vehicles per detectar possibles problemes abans que aquests derivin en incidents greus.

| @bomberscat, Catlane

Un simple control mecànic podria evitar ensurts i situacions de perill que posen en risc no només els ocupants del vehicle, sinó també la resta de conductors i vianants.

D'altra banda, la resposta ràpida i eficaç dels bombers demostra, una vegada més, la capacitat operativa dels serveis d'emergències a Catalunya, preparats per reaccionar amb eficiència davant situacions de risc i protegir la integritat dels ciutadans i els seus béns.