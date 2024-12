Gir de 180 graus en el cas del noi mort en un accident: Hi ha un detingut

Ahir va ser sens dubte una jornada tràgica per al futbol a Catalunya, quan es va donar a conèixer que un jugador de les inferiors de l'UE Olot va morir. El jove de 17 anys, Aniol Llach, va perdre la vida després d'un tràgic accident de trànsit que va tenir lloc al seu poble. La localitat en qüestió era Les Planes d'Hostolets, ubicada a la comarca gironina de La Garrotxa.

En concret, el sinistre es va produir a l'avinguda Narcís Arnau, lloc on Aniol va acabar perdent la vida. Com era d'esperar, els diferents clubs de Catalunya van dedicar el condol als familiars i propers del jove. Equips com el RCD Espanyol, el Girona FC, el Sant Andreu o el Palamós van lamentar la pèrdua del jove català de tan sols 17 anys d'edat, nascut el 2007.

A més, com a part del moment de dol, el mateix Olot va anunciar que tots els encontres de l'UE Olot base queden ajornats aquest cap de setmana. D'altra banda, el dia d'avui, el qual havia de quedar com una jornada pel record i l'homenatge al noi, ha acabat donant-nos una notícia impactant.

Detenen un implicat en l'accident

Els Mossos d'Esquadra han detingut el conductor del vehicle implicat en l'accident a la C-63 a Les Planes d'Hostoles (Garrotxa). On aquest dijous va morir el jove de 17 anys d'edat.

| ACN

La policia li atribueix un delicte contra la seguretat del trànsit i imprudència greu amb resultat de mort. El conductor, de 57 anys, va donar negatiu en la prova d'alcoholèmia.

La víctima va xocar contra un cotxe que circulava per la mateixa via. Com a conseqüència de l'impacte, el jove va acabar ferit molt greu. Tot i que els equips d'emergència van arribar ràpidament, però res van poder fer per salvar la vida del jove que va acabar morint.

Els fets van ocórrer al voltant de dos quarts de cinc de la tarda quan la moto i el cotxe es van topar al mig de la via. Fins a la zona es van desplaçar diverses ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a més de tres dotacions de Mossos d'Esquadra, que van donar un pas alternatiu als vehicles.

| SEM

El delicte al qual s'enfronta l'home

Ser detingut per un delicte contra la seguretat del trànsit i imprudència greu amb resultat de mort té severes conseqüències legals i socials. En l'àmbit penal, pot portar a una condemna de presó que, en casos greus, pot superar els quatre anys.

A més de la retirada del permís de conduir per un període prolongat, generalment de fins a deu anys. També pot incloure una multa econòmica considerable.

En l'aspecte civil, el responsable s'enfronta a l'obligació d'indemnitzar les víctimes o els seus familiars, la qual cosa pot implicar un important impacte financer. A més, la taca en l'historial personal i professional pot dificultar trobar feina o participar en activitats que requereixin confiança pública.