Gairebé 40 persones evacuades: La presència d'un gas causa el caos en un edifici

No ha estat una matinada tranquil·la a Tarragona. Un edifici situat al carrer Menorca s'ha convertit en l'escenari d'un gran ensurt quan l'alarma de gas es va activar, obligant a evacuar un total de 39 veïns dels seus habitatges. L'avís va arribar al telèfon d'emergències 112 al voltant de les 00:12 hores, alertant d'una forta olor o senyal de gas que posava en perill la seguretat de l'immoble. Immediatament, els Bombers de la Generalitat es van desplaçar fins al lloc amb tres dotacions per inspeccionar el bloc i adoptar les mesures necessàries.

L'ambient a l'edifici es va tornar tens quan diversos residents, sobresaltats en plena nit pel so de l'alarma, van començar a sortir a l'escala comunitària preguntant-se què estava passant. La veu d'alerta es va propagar amb rapidesa i, encara que en un primer moment alguns veïns van intentar mantenir la calma, les ordres dels equips d'emergència van obligar a procedir a una evacuació general per garantir la seguretat de tots.

Un cop al lloc, els efectius de Bombers van procedir a realitzar tasques de ventilació i a efectuar lectures amb detectors de gasos per determinar el tipus i la concentració exacta de la substància que havia generat l'alarma. Aquesta tasca tècnica va implicar recórrer cadascuna de les plantes, revisar les instal·lacions de gas i detectar possibles fuites a les canonades o als conductes d'extracció. Malgrat la incertesa inicial, la prioritat era descartar qualsevol risc d'explosió o intoxicació que posés en perill la vida dels residents.

Actuen els bombers... però també el SEM

Mentre s'executaven aquestes tasques, els veïns esperaven en una zona segura al carrer, molts d'ells encara en pijama i suportant el fred de la nit. Enmig d'aquesta atmosfera d'inquietud, van arribar les unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que es van instal·lar amb celeritat a les immediacions per prestar assistència en cas que algú presentés símptomes d'intoxicació o mareig a causa del gas.

Dels 39 evacuats, un total de tres persones van haver de ser ateses pels serveis mèdics. Les primeres informacions apunten que el quadre que presentaven era lleu, amb símptomes potencialment associats a la inhalació de gas, per la qual cosa se'ls va recomanar repòs i observació. No obstant això, no s'ha confirmat la necessitat de trasllats a centres hospitalaris per a tractaments més intensius. La resta de residents, encara que espantats, es trobaven en bon estat de salut i esperaven les indicacions dels bombers per poder tornar als seus habitatges.

Un cop concloses les tasques de detecció i ventilació, els Bombers de la Generalitat van descartar danys de major magnitud a l'immoble, assenyalant que no existien evidències d'una fuita massiva o d'avaries greus a la instal·lació. Tot i així, es va aconsellar als veïns que col·laboressin amb la revisió dels seus aparells de gas i que, en cas de detectar qualsevol anomalia en el futur, donessin part immediatament als serveis d'emergència o als tècnics competents.