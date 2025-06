Un camió avariat genera el caos a la C-32

per Mireia Puig

Hi ha dies en què qualsevol conductor desitjaria no haver-se posat al volant, especialment quan una incidència inesperada altera la fluïdesa habitual d'una de les principals vies de connexió. El que semblava una jornada més per a centenars de vehicles s'ha vist truncat per un succés que ha posat a prova la paciència i els nervis dels automobilistes.

Un incident inesperat paralitza el trànsit en plena via ràpida

A primera hora de la tarda d'aquest divendres, el trànsit ha patit una forta sacsejada a causa de l'avaria d'un camió de gran tonatge. La incidència, reportada poc després de la una del migdia, ha provocat la interrupció d'un dels carrils d'una autopista molt transitada, just en el moment en què el flux de vehicles començava a intensificar-se per l'inici del cap de setmana.

Segons informacions facilitades pel Servei Català de Trànsit a través de les seves xarxes socials, el camió ha quedat aturat en una posició que ha obligat a tallar un dels carrils principals en direcció a una de les ciutats costaneres més conegudes de l'àrea metropolitana.

| ACN

La imatge, difosa pels canals oficials de Trànsit, mostra la magnitud de la retenció: diversos vehicles pesants es veuen obligats a canviar de carril sobtadament, mentre els operaris intenten gestionar la situació i facilitar l'arribada de les grues.

El túnel que apareix al fons de la fotografia és una mostra de la complexitat logística per retirar un vehicle d'aquestes característiques en una zona de difícil accés i on la circulació no pot aturar-se completament sense causar un embús de gran envergadura.

C-32 i les avaries: un històric d'incidències en aquesta via clau

La C-32 és una de les artèries principals que connecta el sud de l'àrea metropolitana amb Barcelona i les poblacions costaneres del Garraf. Cada dia, milers de vehicles utilitzen aquesta autopista, sigui per motius laborals o d'oci, especialment els caps de setmana i festius. No és la primera vegada que una avaria d'un camió provoca el col·lapse de la circulació en aquest tram, conegut per la seva orografia complicada, amb túnels, pendents pronunciades i poques zones d'escapament en cas d'emergència.

Segons dades recents, la C-32 ha vist incrementar-se el nombre d'incidències relacionades amb vehicles pesants en els darrers mesos, un fenomen atribuït tant a l'augment del trànsit de mercaderies com a l'envelliment de la flota de camions que circula per Catalunya.

La gestió d'aquestes avaries és especialment complexa en trams propers a túnels, on la seguretat dels conductors i la rapidesa en la intervenció són prioritàries per evitar mals majors.

Retencions, desviaments i paciència: l'impacte directe en els conductors

El tall d'un sol carril en una via d'aquestes característiques pot multiplicar els temps d'espera i desencadenar una reacció en cadena que afecta quilòmetres de distància. Les imatges facilitades mostren com els turismes i camions s'acumulen a les immediacions del túnel, a l'espera que la via torni a quedar lliure.

| ACN

El Servei Català de Trànsit ha recomanat des del primer moment extremar la precaució i buscar rutes alternatives, encara que en moltes ocasions el marge de maniobra és limitat per a aquells que ja es troben atrapats a la retenció.

No només els conductors particulars es veuen afectats: els serveis de transport públic i de repartiment pateixen igualment les conseqüències, obligant a reorganitzar rutes i horaris. En situacions així, la col·laboració entre els diferents serveis d'emergència i les empreses concessionàries de l'autopista resulta clau per minimitzar l'impacte i restablir la normalitat al més aviat possible.