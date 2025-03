Espectacular incendi al túnel de Parpers: Furgoneta calcinada

Un impactant incendi en plena circulació va sorprendre els conductors que transitaven per una concorreguda via catalana, generant alarma i retencions considerables durant la tarda d'aquest dimecres. Les flames van provocar danys severs en un vehicle comercial, obligant a una immediata intervenció d'emergència.

Alarma a l'interior del túnel de Parpers

Al voltant de les 14:26 hores, els serveis d'emergència van rebre múltiples avisos que alertaven d'un incendi a l'interior del túnel de Parpers, una de les infraestructures clau de comunicació a la xarxa viària catalana. Els testimonis alertaven d'una densa columna de fum negre sortint d'una furgoneta que circulava en direcció nord, a penes a 250 metres de la sortida situada a La Roca del Vallès.

De seguida, el cos de Bombers de la Generalitat va mobilitzar fins a vuit dotacions, entre les quals es trobava una unitat especialitzada conjunta que va operar amb efectius del GROS (Grup d'Operacions Especials). Les flames es van propagar ràpidament des del motor, envoltant en qüestió de minuts tot el vehicle, cosa que va provocar una espectacular estampa que va obligar a aturar la circulació momentàniament.

| @bomberscat, Catlane

Moments de tensió en plena carretera

Les imatges divulgades a les xarxes socials, especialment per al compte oficial de Bombers, mostraven una escena impactant. La furgoneta, completament calcinada en la seva part frontal i lateral, evidencia la violència amb què es van estendre les flames, assolint temperatures extremes que van destrossar pneumàtics, cablejat i tota la carrosseria.

Encara que l'incendi no va causar víctimes mortals ni ferits, la ràpida expansió del foc va generar gran tensió entre els ocupants d'altres vehicles, alguns dels quals van decidir abandonar momentàniament els seus cotxes davant la por que les flames poguessin assolir altres automòbils o provocar una situació encara més perillosa a causa del fum acumulat.

Actuació ràpida i eficaç dels bombers

L'actuació ràpida i coordinada dels equips d'emergència va ser clau per controlar la situació en poc temps. Els bombers van treballar intensament amb diverses línies d'aigua i escuma antiincendis, aconseguint sufocar el foc en menys de mitja hora. Paral·lelament, agents de Trànsit dels Mossos d'Esquadra van procedir al tall temporal del túnel, desviant el trànsit cap a vies alternatives i minimitzant així la congestió a la zona afectada.

Després de l'extinció del foc, els tècnics van realitzar tasques de ventilació i refredament per evitar riscos posteriors, així com inspeccions estructurals del túnel amb la finalitat de garantir la seguretat per a la reobertura al trànsit rodat.

| @bomberscat, Andrey Popov, XCatalunya

Possibles causes de l'incident i conseqüències per a la mobilitat

Encara que encara s'investiguen les causes precises de l'incendi, les primeres hipòtesis apunten a una possible fallada mecànica a la zona del motor, generant un sobreescalfament que va derivar en foc. Aquest tipus d'incidents, encara que no freqüents, sí que han ocorregut en altres ocasions en aquesta infraestructura, destacant la importància d'una constant revisió de vehicles especialment en trajectes llargs o en vies amb túnels, on un incendi té potencial per multiplicar-se en gravetat.

Les conseqüències immediates per a la mobilitat van ser significatives, amb importants retencions i trànsit dens durant hores posteriors a l'incident, afectant tant el túnel com a vies secundàries de la comarca.