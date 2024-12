Espectacular incendi d'un camió en plena via pública

Aquesta tarda, la tranquil·litat dels carrers de Salou s'ha vist interrompuda per un incendi espectacular. Un camió ha començat a cremar en plena via pública, provocant una intervenció dels Bombers de la Generalitat. L'incident s'ha produït al carrer de l'Arquitecte Ubach cap a les 16.59 hores, segons informen els serveis d'emergències.

L'origen de l'incendi

El foc ha afectat principalment la cabina i la caixa del camió. Les flames, que es van estendre ràpidament, també han arribat a un vehicle turístic que estava estacionat a prop. Afortunadament, no s'han hagut de lamentar ferits, tal com han confirmat les autoritats.

Les imatges compartides pels Bombers mostren l'abast de l'incendi. Una intensa columna de fum negre i flames embolcallaven el camió, mentre els bombers treballaven per controlar la situació. El desplegament d'efectius ha estat immediat, aconseguint extingir el foc en pocs minuts i evitant mals majors.

La intervenció dels Bombers

Els Bombers de la Generalitat, que van rebre l'avís a les 16.59 h, es van desplaçar fins al lloc amb rapidesa. Gràcies a la intervenció, l'incendi no es va propagar a altres vehicles o edificis propers. Tot i els danys materials evidents, l'actuació dels bombers va evitar que la situació es descontrolés en una zona concorreguda de Salou.

L'equip va compartir les imatges del succés a través de les xarxes socials, on s'aprecia la gravetat de l'incendi i l'intens treball dels professionals. Les flames, alimentades per materials inflamables, van generar una gran expectació entre els veïns i els transeünts que van presenciar l'escena.

| f28production, ACN, XCatalunya

Sense ferits però amb danys materials

Tot i que l'incendi ha estat espectacular, les autoritats han confirmat que no hi ha hagut ferits. Tant el conductor com les persones properes van aconseguir allunyar-se del lloc a temps. Això no obstant, els danys materials són significatius. La cabina del camió ha quedat totalment calcinada, igual que parteix de la caixa de càrrega. El turisme proper també ha patit desperfectes importants atesa la calor i la proximitat de les flames.

Expectació entre els veïns

L'incident ha generat una gran expectació a la zona. Veïns i curiosos s'hi han acostat per presenciar la feina dels bombers i avaluar l'abast dels danys. La presència de fum dens ha dificultat la visibilitat a la zona durant alguns minuts, però la situació va quedar controlada poc després de la intervenció.

Investigació de les causes

De moment, les causes de l'incendi no han estat confirmades. Les autoritats investigaran si es va tractar d'una fallada mecànica, un curtcircuit o qualsevol altra circumstància que pogués haver originat les flames. És habitual que en aquest tipus de successos els vehicles pateixin algun tipus d'avaria que provoqui el foc.