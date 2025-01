Alerta en dues carreteres principals de Barcelona: Llargs embussos després d'accident

Les primeres hores de la jornada matinal d'aquest dilluns han quedat marcades per importants complicacions de trànsit en dues de les vies més transitades de l'àrea metropolitana de Barcelona. Segons la informació facilitada pel Servei Català de Trànsit, tant a l'autopista AP-7, entre La Roca i Mollet del Vallès, com a la ronda de Dalt (B-20), en el tram que va d'Esplugues a Vallcarca en sentit Trinitat, s'han registrat llargues retencions a causa de sengles accidents de trànsit.

Els successos han obligat a tallar un dels carrils a l'AP-7 i han generat retencions intermitents que, segons les últimes dades, arriben fins a 13 quilòmetres en sentit sud. Per la seva banda, a la B-20, el xoc ha derivat en cues significatives que han afectat la fluïdesa habitual de la ronda.

El primer incident s'ha produït a primera hora a l'AP-7, en el tram comprès entre La Roca del Vallès i Mollet del Vallès, direcció Tarragona. Encara que les causes concretes del xoc encara s'estan investigant, les imatges captades per les càmeres de trànsit mostren un escenari amb diversos vehicles involucrats i els efectius d'emergències actuant per retirar les restes al voral. La situació s'ha complicat per l'alt volum de desplaçaments matinals, generant un embús que ha obligat a buscar rutes alternatives. Les autoritats han recomanat, en la mesura del possible, circular per la C-32 per evitar el tram de l'AP-7 afectat. Amb això, s'espera alleujar en part la congestió, encara que es tem que el problema pugui perllongar-se si les tasques de retirada s'estenen més del previst.

En el moment de redactar aquesta informació, el Servei Català de Trànsit estima que les retencions ronden els 13 quilòmetres en sentit sud. Encara amb els vehicles implicats ja retirats al voral, els bombers i els serveis de manteniment estan treballant a la zona per restablir la normalitat en el menor temps possible. Com sempre en aquests casos, es recomana als conductors mantenir la calma, respectar la distància de seguretat i evitar maniobres brusques que puguin agreujar la situació.

Caos també a la B-20

El segon incident ha tingut lloc a la ronda de Dalt (B-20), un dels eixos principals de la capital catalana per als desplaçaments interns. L'accident, que ha involucrat almenys un vehicle en el tram entre Esplugues de Llobregat i Vallcarca en sentit Trinitat, ha generat cues importants en una via ja de per si saturada en hores punta.

El Servei Català de Trànsit no ha facilitat el nombre exacte de vehicles implicats ni si existeixen ferits de consideració, però per les imatges s'augura un sinistre de menor calibre que el de l'AP-7. La combinació d'un espai d'alta densitat de trànsit i un succés que limita la capacitat de circulació ha tingut com a resultat una ralentització considerable, amb la consegüent pèrdua de temps per a milers de conductors.

Davant d'aquest panorama, els responsables de mobilitat insisteixen en la importància de planificar els trajectes amb antelació, consultant la informació de trànsit en temps real, ja sigui a través dels canals oficials de Trànsit, d'aplicacions mòbils o de la ràdio. A més, recomanen extremar la prudència al volant i revisar l'estat del vehicle abans d'iniciar qualsevol desplaçament, especialment en dies laborables amb alta intensitat circulatòria. Encara que les vies afectades es troben en procés de recuperació de la normalitat, no es descarta la possibilitat que sorgeixin retencions addicionals si es registren nous sinistres o es produeixen incidències mecàniques en ple embús.