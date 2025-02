Ensurt al Pirineu després de la caiguda d'unes roques: Diverses cases afectades

per Mireia Puig

La matinada de divendres, els veïns d'un petit poble del Pirineu català van viure moments d'incertesa a causa d'un fort estrèpit. Hores més tard, es va confirmar que es tractava d'un despreniment de roques de gran mida, un fenomen que no és inusual en zones de muntanya.

Esllavissada nocturna posa en alerta els veïns

L'avís des de la localitat de Sellui als Bombers de la Generalitat es va rebre a les 00:26 hores. De seguida, equips d'emergència van acudir al lloc i van constatar que les roques havien afectat almenys dos habitatges. Encara que l'impacte va ser significatiu, no es van reportar persones ferides. No obstant això, els residents de les cases afectades van ser evacuats per precaució.

Avaluació estructural i riscos geològics

Les autoritats van activar els tècnics municipals i l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) per avaluar la seguretat de la zona. La geografia del Pirineu català ha estat escenari d'anteriors despreniments, especialment en temporades de pluges intenses o desglaços. Encara que les causes exactes de l'esllavissada encara no s'han determinat, els experts consideren que l'erosió natural i els canvis de temperatura podrien haver influït en la inestabilitat del terreny.

| Govern

Mesures i accions futures

Actualment, s'estan duent a terme estudis detallats per valorar el risc de nous despreniments.

En funció dels resultats, podrien implementar-se mesures de protecció addicionals, com reforços estructurals o la instal·lació de barreres de contenció. Mentrestant, els veïns afectats han passat la nit fora de les seves llars, a l'espera de saber si podran tornar amb seguretat.

| @bomberscat, fotogigi85, XCatalunya

Els equips d'emergència continuen treballant a la zona per minimitzar riscos i garantir la protecció de la comunitat. Les autoritats han recomanat als residents mantenir-se atents a qualsevol indici de nous despreniments i seguir les instruccions dels organismes de seguretat.