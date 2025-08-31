Dos dotaciones de bomberos apagan el incendio de un remolque cisterna

La tranquilidad de las primeras horas de la mañana se vio interrumpida por un inesperado suceso. Una densa columna de humo negro comenzó a elevarse en un paraje rural, alertando sobre un incidente. Los servicios de emergencia recibieron el aviso y se movilizaron con celeridad hacia el punto del conflicto.

Se trataba de un fuego que, aunque localizado, requería una intervención profesional para evitar su propagación. La situación demandaba precisión y rapidez por parte de los equipos desplazados al lugar de los hechos.

El incidente tuvo lugar en un campo de olivos en el término municipal de Llers, en la comarca del Alt Empordà. El servicio de emergencias 112 recibió la alerta a las 06:55 horas de este domingo 31 de agosto.

Las llamas se habían originado en las ruedas de un remolque cisterna que se encontraba estacionado en la finca agrícola. Este vehículo era utilizado como un depósito de agua destinado al riego de los cultivos circundantes. Los Bombers de la Generalitat de Catalunya confirmaron los detalles de la operación a través de sus canales oficiales.

Un despertar agitado en el campo gerundense

La jornada dominical comenzaba de forma abrupta en esta localidad de la provincia de Girona. El fuego en el remolque generó una notable alarma en un entorno eminentemente agrícola. La principal preocupación de los equipos de extinción era que las llamas pudieran extenderse a la vegetación cercana.

Los campos de olivos, especialmente en esta época del año, presentan un riesgo considerable de incendio. Por ello, la pronta actuación de los profesionales resultó fundamental para controlar el perímetro y neutralizar la amenaza.

La escena mostraba el vehículo pesado envuelto en humo, con el fuego concentrado en su parte inferior. Los neumáticos y el sistema de rodaje fueron las partes más afectadas por la combustión. Afortunadamente, la cisterna contenía agua, lo que descartaba el riesgo de una deflagración por combustible inflamable.

Sin embargo, el calor intenso podía comprometer la integridad estructural del remolque y complicar las tareas de extinción. Dos dotaciones de bomberos se desplazaron rápidamente para sofocar el incendio en Llers y asegurar la zona.

La precisa intervención para controlar el fuego

Los equipos de bomberos llegaron al lugar y desplegaron el protocolo de actuación para este tipo de siniestros. Su objetivo prioritario fue atacar directamente el foco principal del incendio localizado en los neumáticos del vehículo. Utilizando agua y otros agentes extintores, los efectivos consiguieron rebajar la carga térmica y sofocar las llamas. La operación se llevó a cabo con gran eficacia, evitando que el fuego se propagara al resto del remolque.

Una vez que el incendio se dio por extinguido, los trabajos de los bomberos no habían concluido. La segunda fase de la intervención consistió en revisar minuciosamente toda la estructura del remolque cisterna. Para esta tarea, los profesionales emplearon una cámara térmica de alta precisión.

Este dispositivo tecnológico permite detectar puntos calientes que no son visibles a simple vista. De esta manera, se garantiza que no quede ningún rescoldo oculto que pudiera provocar una reignición del fuego horas más tarde.

El riesgo latente en la maquinaria agrícola

Este suceso pone de manifiesto un peligro recurrente en las zonas rurales durante la época estival. La maquinaria agrícola, debido a su uso intensivo y a las altas temperaturas, puede sufrir sobrecalentamientos o fallos mecánicos.

Los sistemas de frenos, los rodamientos o las instalaciones eléctricas son puntos vulnerables que pueden originar un incendio. Un mantenimiento deficiente o una avería imprevista pueden convertir una herramienta de trabajo en una fuente de riesgo.