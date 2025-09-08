Ferida una dona de 54 anys en caure el terra del seu pis

La seguretat de la llar es va convertir en una trampa mortal durant el migdia de diumenge. El que havia de ser un dinar tranquil es va transformar en una escena de pànic i angoixa. Una dona es trobava al seu habitatge quan, de sobte, el terra sota els seus peus va desaparèixer completament.
L'estructura va cedir sense avís previ, precipitant-la al buit en una caiguda inesperada i violenta. L'estrèpit va alertar els veïns, que no podien comprendre la magnitud del que acabava de passar. En qüestió de segons, la normalitat d'un dia qualsevol va quedar destrossada entre runa i pols.
Un diumenge convertit en malson
El succés va tenir lloc a la localitat de les Borges Blanques, a la comarca de les Garrigues. La víctima, una dona de 54 anys, va patir ferides de considerable gravetat. L'incident va passar concretament en un edifici situat al carrer del Raval de Lleida.
La dona es trobava al seu pis, ubicat a la tercera planta de l'immoble. Va ser llavors quan el forjat del terra va cedir de manera sobtada. Ella es va precipitar a través del forat fins a impactar a la planta inferior, el segon pis. L'avís als serveis d'emergència es va rebre a les 13:19 hores d'ahir diumenge, mobilitzant un ampli dispositiu.
La ràpida actuació dels serveis d'emergència
En arribar al lloc, els efectius dels Bombers de la Generalitat es van trobar un escenari complex. La dona estava ferida i l'edifici presentava una evident inestabilitat estructural que amenaçava amb nous ensorraments. Els bombers van avaluar ràpidament la situació i van assegurar la zona per poder rescatar la víctima.
Amb extremada cura, van utilitzar un matalàs de buit per immobilitzar-la completament i evitar agreujar les seves lesions. L'evacuació va ser una tasca delicada, baixant la dona per les escales fins a posar-la fora de perill a l'exterior. Un cop fora, el personal del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) se'n va fer càrrec. Després d'una primera atenció, va ser traslladada d'urgència a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida per ser tractada de les seves ferides.
L'estat deficient de l'immoble com a causa principal
Les primeres inspeccions realitzades pels Bombers van aportar llum sobre les causes del sinistre. L'ensorrament es va deure a l'estat deficient dels forjats que sostenien el terra del tercer pis. Aquestes bigues, que també conformaven el sostre de la planta inferior, van fallar de manera catastròfica.
Aquest tipus de fallades estructurals solen ser conseqüència de la manca de manteniment o de l'antiguitat de l'edifici. La humitat, les termites o simplement el pas del temps poden debilitar els materials fins a un punt crític. L'incident posa de manifest el risc latent que existeix en molts habitatges antics l'estat de conservació dels quals no és l'adequat.
Un precedent preocupant que encén les alarmes
Aquest greu succés a les Borges Blanques no és, per desgràcia, un cas aïllat. Recorda un altre incident molt similar ocorregut el passat 20 d'agost a la ciutat de Badalona. En aquella ocasió, dues dones van resultar ferides també per l'ensorrament del terra del seu pis. Aquell ensorrament va obligar a desallotjar una quinzena de persones d'un bloc de dotze habitatges.
La repetició d'aquest tipus d'accidents en un període de temps curt encén totes les alarmes. La situació del parc d'habitatges en algunes zones es revela com una bomba de rellotgeria. La manca d'inspeccions tècniques rigoroses i d'inversions en rehabilitació posa en escac la seguretat de milers de famílies. Aquests fets obliguen a reflexionar sobre la necessitat d'actualitzar la normativa i assegurar-ne el compliment per prevenir futures tragèdies. La seguretat a la llar no pot dependre de la sort.