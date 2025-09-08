Mor un home de més de 80 anys en l'incendi del seu habitatge

Un tràgic succés ha commocionat una tranquil·la parròquia durant el matí de diumenge. Un home d’edat avançada va perdre la vida en un incendi que es va desfermar a l’interior de casa seva. L’origen del foc, segons les primeres investigacions, apunta a un objecte domèstic d’ús comú durant les èpoques més fredes de l’any. La fatalitat posa en relleu la vulnerabilitat de les persones grans que viuen soles als seus domicilis.
El lamentable incident subratlla la importància de la precaució amb els aparells elèctrics a les llars. Un familiar de la víctima va ser qui va fer sonar l'alarma als serveis d’emergència. Havia anat a la residència per visitar el seu parent sense imaginar-se el panorama desolador que hi trobaria. La seva ràpida trucada va ser clau per activar el protocol d’actuació, tot i que el desenllaç ja estava escrit.
Un matí de diumenge tenyit de dol
Els fets van passar a la parròquia de Labacengos, pertanyent al municipi corunyès de Moeche. Eren aproximadament les 11:40 hores del matí d’ahir diumenge, 7 de setembre, quan el servei d’emergències 112 Galícia va rebre l’avís. La persona que va alertar els operadors va informar d’un possible incendi i va advertir sobre la presència d’un home a l’interior. L’angoixa es va apoderar dels primers instants mentre els equips es posaven en marxa.
Fins al lloc s’hi van desplaçar diverses dotacions dels Bombers do Eume amb la màxima celeritat. També hi van acudir professionals del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 en una ambulància medicalitzada.
El dispositiu es va completar amb la presència del GES d’Ortigueira i diverses patrulles de la Guàrdia Civil. El desplegament de mitjans va ser notable, però les condicions del sinistre van complicar enormement les tasques de rescat. En arribar, els equips van trobar l’estança principal completament afectada per una densa fumera.
El perill ocult d’una manta elèctrica
Els bombers van detallar que l’incendi va començar d’una manera aparentment inofensiva i molt freqüent. Una manta elèctrica va ser la causant de la tragèdia que es va desfermar a l’habitació del finat.
L’aparell va encendre primer el matalàs on es trobava la víctima de més de vuitanta anys. Les flames es van estendre ràpidament per la resta del dormitori, generant un fum tòxic que va resultar fatal. Els equips d’intervenció només van poder confirmar la mort de l’home un cop van accedir al punt.
Aquest tipus d’accidents domèstics, malauradament, no són tan estranys com podria semblar. Els experts en seguretat adverteixen constantment sobre els riscos associats a les mantes elèctriques antigues o defectuoses.
Recomanen revisar-ne l’estat abans de cada temporada de fred i descartar-les si tenen més de deu anys. És fonamental verificar que no tinguin plecs que puguin danyar les resistències internes en fer-les servir. A més, mai s’han de deixar enceses durant tota la nit sense supervisió.
La prevenció com a única arma eficaç
La pèrdua d’una vida en circumstàncies tan tràgiques obre un espai per a la reflexió col·lectiva. Aquest succés a Moeche ens recorda la fragilitat de les persones grans que resideixen sense companyia. La solitud i la dependència augmenten exponencialment els riscos de patir accidents a l’entorn domèstic.
Per això, la supervisió familiar i l’atenció dels serveis socials resulten pilars fonamentals per al seu benestar. Revisar les instal·lacions elèctriques i els aparells de calefacció és un gest senzill que pot evitar futures desgràcies. La comunitat sencera s’ha de conscienciar sobre la importància de tenir cura dels seus grans per protegir-los eficaçment.