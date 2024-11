Cremen un antic edifici okupat i diversos cotxes a la mateixa nit

per Sergi Guillén

Els pisos okupats solen trobar-se en condicions molt deplorables a causa de la manca de manteniment i cura per part dels okupants. En molts casos, aquests habitatges han estat abandonats o desatesos durant llargs períodes abans de ser ocupats, cosa que agreuja el seu deteriorament.

Un cop dins, els okupants no solen tenir els mitjans ni la intenció de fer reparacions, cosa que porta a problemes estructurals, elèctrics i de fontaneria que s'agreugen amb el temps. A més, l'ús intensiu i l'absència de normes bàsiques de convivència poden generar brutícia, acumulació d'escombraries i danys al mobiliari o les instal·lacions.

L'incendi en un edifici okupat

Els Bombers van extingir aquest diumenge de matinada l'incendi que es va declarar en un pis del número 25 del carrer de Vilafant de Figueres. Segons informen fonts del cos, l'avís s'ha rebut a dos quarts de dotze de la matinada i s'han desplaçat vuit dotacions de bombers.

| ACN

Un cop allà, s'hi ha detectat fum que sortia d'una segona planta, però ja no li quedava foc. Després, s'ha inspeccionat l'edifici, que estava buit, i s'ha remullat i ventilat.

Segons informen fonts de l'Ajuntament, aquest bloc havia estat ocupat i, després d'un incendi el febrer d'aquest any, va quedar buit i precintat. Ara es revisarà l'estat de l'estructura i es tapiarà per seguretat.

Aquesta matinada de diumenge, els Bombers han hagut d'apagar dos incendis més a Figueres. El primer, a l'interior d'un altre habitatge situat al carrer de Perpinyà, després que s'incendiés la rentadora. I l'altre, a la via pública, on s'han cremat quatre cotxes.

La cronologia dels esdeveniments

En concret, i segons informen fonts de Bombers, l'avís pel primer incendi s'ha rebut a les onze de la nit tocades, després que una rentadora acabés en flames a l'interior d'una vivenda del carrer Perpinyà de Figueres.

Segons informa el cos, s'han desplaçat quatre dotacions i, un cop allà, s'ha ventilat l'immoble –on ja s'havia apagat el foc amb un extintor, però hi quedava fum–. L'incendi no ha provocat afectació a la resta de l'edifici, ni tampoc ha calgut traslladar cap centre hospitalari a la parella que hi havia a l'interior.

Finalment, l'incendi a la via pública s'ha produït a les quatre i vint de la matinada, a l'alçada del número 45 del carrer Lleida de la ciutat. En aquest punt, van cremar quatre turismes, dos dels quals van quedar completament calcinats. Fins al lloc de l'incident, s'han desplaçat quatre dotacions de bombers i ara s'investiga l'origen de l'incendi.