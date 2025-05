Crema la seva habitació i ha de fugir per la façana: 7 dotacions dels Bombers

Un aparatós incendi domèstic ha obligat una persona a fugir dramàticament per la façana de l'edifici, després de quedar atrapada per les flames i el fum que van inundar ràpidament el seu habitatge. La ràpida actuació dels equips d'emergència ha estat crucial per evitar un desenllaç tràgic.

L'incendi va ocórrer al voltant de les 10:16 del matí d'aquest divendres, quan es va rebre la primera alerta. Segons informacions proporcionades pels cossos d'emergències, el foc es va originar en una habitació ubicada al tercer pis d'un bloc d'habitatges que consta de planta baixa més cinc altures.

El foc s'estén amb rapidesa

| ACN

La virulència de les flames va provocar que l'incendi es propagués ràpidament per tota l'estança, generant una gran columna de fum visible des de diversos punts propers al lloc de l'incident. L'habitació va quedar completament destruïda, mentre que la resta de l'apartament va patir importants danys a causa de les altes temperatures i la intensa fumera generada.

La situació es va tornar especialment crítica quan una persona va quedar atrapada dins de l'immoble. Davant la impossibilitat d'utilitzar les vies habituals d'escapament a causa del fum i la calor, la víctima va optar per sortir a l'exterior a través de la façana de l'edifici, una decisió que podria haver estat fatal.

Rescat de pel·lícula

Gràcies a la ràpida intervenció de les set dotacions de Bombers desplaçades al lloc, es va aconseguir rescatar amb èxit la persona que es trobava confinada i en clar perill. Els efectius van actuar amb màxima precisió i rapidesa, emprant tècniques especialitzades per evacuar la víctima amb seguretat.

Per la seva banda, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va mobilitzar cinc unitats terrestres al punt del succés. Dues persones van resultar afectades per inhalació de fum, encara que, afortunadament, ambdues es troben en estat lleu i van ser traslladades ràpidament al Centre d'Urgències d'Atenció Primària (CUAP) més proper.

Preocupació veïnal i antecedents

Aquest incident va generar una gran alarma entre els veïns, que van mostrar la seva preocupació per la rapidesa amb què es va estendre el foc i les dificultats evidents per evacuar els residents atrapats per la fumera. Alguns veïns van destacar la necessitat de revisar els protocols de seguretat de l'edifici per evitar futurs successos similars.

Cal destacar que no és el primer incendi d'aquesta naturalesa que es produeix a la zona. En els últims mesos, s'han registrat incidents similars en diferents punts del Vallès Occidental, posant en alerta els serveis d'emergències sobre possibles millores en les normatives de seguretat i prevenció.

| Canva, Bomberos

Reflexió sobre la seguretat domèstica

Aquest incident posa de manifest una vegada més la importància de comptar amb mesures adequades de seguretat a les llars. Experts recomanen instal·lar detectors de fum i mantenir en bon estat els sistemes elèctrics i calefactors per prevenir tragèdies.

Així mateix, és vital tenir clars els protocols d'actuació en cas d'incendi, facilitant evacuacions ràpides i segures, i evitant que situacions dramàtiques com aquesta tornin a repetir-se.