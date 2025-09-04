Se quema una furgoneta en plena A-27: Había ocupantes dentro

Un vehículo ha comenzado a arder de forma súbita en plena carretera durante la tarde. El incidente ha provocado una densa columna de humo visible desde varios puntos cercanos. La escena generó una gran alarma entre los conductores que circulaban por la vía en ese momento.

Afortunadamente, la rápida actuación de los servicios de emergencia resultó fundamental para controlar la situación. Los ocupantes del vehículo vivieron momentos de auténtico pánico al verse envueltos por las llamas.

El suceso se ha desarrollado en una de las arterias viales más importantes de la provincia de Tarragona. El vehículo quedó envuelto en llamas, convirtiendo una tarde tranquila en un escenario de peligro. Los hechos ocurrieron este mismo jueves, alterando por completo la normalidad del tráfico en la zona. La preocupación inicial se centró en el estado de las personas que viajaban dentro del vehículo siniestrado.

| ACN

Un susto mayúsculo en el asfalto

El incendio tuvo lugar en la autovía A-27, a la altura del término municipal de El Morell. Una furgoneta blanca que circulaba por la vía comenzó a arder de manera repentina por causas desconocidas. El conductor del vehículo tuvo los reflejos necesarios para detener la marcha en el arcén. Así evitó un mal mayor que podría haber afectado a otros usuarios de la concurrida autovía.

Los servicios de emergencia recibieron el aviso del incendio sobre las cuatro y cuarenta y uno de la tarde. En el interior de la furgoneta viajaban dos personas en el momento del incidente.

Por fortuna, ambos ocupantes pudieron abandonar el vehículo por su propio pie antes de que el fuego se extendiera. Salieron completamente ilesos, aunque vivieron una experiencia que difícilmente podrán olvidar con facilidad. El vehículo, en cambio, no corrió la misma suerte que sus dueños.

La rápida intervención de los bomberos fue clave

Varias dotaciones de los Bombers de la Generalitat se desplazaron con urgencia hasta el punto kilométrico exacto. Su intervención fue crucial para evitar que el incendio tuviera consecuencias todavía más graves. Los efectivos trabajaron intensamente para sofocar las llamas que devoraban con voracidad la parte delantera de la furgoneta. Según informaron fuentes oficiales del cuerpo de bomberos, el fuego calcinó parcialmente el vehículo.

Además de los daños materiales en la furgoneta, las llamas también se propagaron fuera del asfalto. El incendio afectó a unos cincuenta metros cuadrados de vegetación del margen de la carretera. La imagen difundida por los propios bomberos muestra el estado en que quedó el vehículo tras su actuación.

El frontal de la furgoneta aparece completamente destrozado y ennegrecido por el efecto del intenso calor. La calzada quedó cubierta por la espuma utilizada en las labores de extinción del aparatoso incendio.

| Canva

Las consecuencias del incendio en la A-27

La presencia del vehículo incendiado y de los equipos de emergencia obligó a tomar medidas de seguridad. El tráfico en la autovía A-27 se vio afectado durante un tiempo considerable en el tramo de El Morell.

Agentes de los Mossos d'Esquadra también acudieron al lugar para regular la circulación y garantizar la seguridad. Se generaron retenciones mientras los bomberos trabajaban para apagar el fuego y enfriar la estructura metálica.