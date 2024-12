Es crema un cotxe a l'N-II: Els altres conductors al·lucinen

per Sergi Guillén

Un cotxe cremant en plena carretera és una escena impactant i perillosa. Els incendis vehiculars representen un gran risc, no només per als ocupants, sinó també per a altres conductors i vianants. Les altes temperatures i els materials inflamables dels cotxes poden convertir-los en autèntiques bombes en pocs minuts.

La rapidesa amb què un foc pot propagar-se fa essencial la intervenció immediata dels Bombers. Actuar amb rapidesa pot evitar mals majors, com la propagació de les flames als voltants o explosions. En situacions com aquesta, la coordinació i la calma dels conductors presents també juguen un paper vital.

L'incident ocorregut a l'N-II entre Fornells i Quart no va ser una excepció. Els Bombers van acudir al lloc ràpidament, però les flames i el fum negre van alertar tots els presents. La situació va generar comentaris de tota mena a les xarxes socials, on els testimonis no van dubtar a expressar la seva sorpresa.

| Govern

Un cotxe envoltat en flames: el vídeo que ho mostra tot

El vídeo compartit a les xarxes socials mostra un cotxe completament envoltat en flames a la vorera de l'N-II. Les imatges són esgarrifoses: una columna de fum negre s'eleva cap al cel, mentre els vehicles passen amb precaució. Els Bombers, ja al lloc, treballen per extingir el foc.

Entre els comentaris, alguns usuaris van destacar la necessitat de mantenir els cotxes en bon estat per evitar aquest tipus d'incidents. “Fa dos estius, una furgoneta vella es va cremar a prop de casa meva i gairebé incendia diverses cases”, comenta una testimoni a Instagram. Aquest tipus de situacions generen no només preocupació per la seguretat viària, sinó també per les possibles conseqüències en zones habitades.

Era un cotxe elèctric?

Les discussions a les xarxes socials no van trigar a incloure especulacions sobre l'origen del foc. Alguns usuaris, sense proves clares, van apuntar que el vehicle incendiat podria ser elèctric.

“Elèctric segur”, afirma un dels comentaris. No obstant això, altres recalquen que l'important és la seguretat i no el tipus de cotxe. “Simplement demanen precaució, no discutir si és elèctric o no”, replica un altre usuari, apel·lant a la lògica.

La Generalitat de Catalunya també va rebre crítiques a les xarxes, relacionades amb la freqüència d'incendis a la carretera. “Últimament veig molts cotxes cremant-se. Prohibireu circular com vau fer amb els recol·lectors en dies de calor?”, va escriure un usuari etiquetant l'administració.

Un perill que no es pot ignorar

L'incident posa de manifest la importància de mantenir els vehicles en bon estat i respectar les revisions tècniques obligatòries. Segons experts, els cotxes vells o amb manteniments deficients són més propensos a patir fallades mecàniques que poden desembocar en incendis.

D'altra banda, situacions com aquesta són un recordatori de com és de crucial seguir les indicacions dels Bombers i autoritats a la carretera. Les imprudències poden posar en risc tant a aquells que intervenen com a la resta de conductors.

L'incident de l'N-II s'ha saldat sense víctimes, però no deixa de ser un avís. La seguretat viària depèn de tots, tant de les administracions com dels propis conductors.