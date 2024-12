Un conductor drogat de marihuana mata una dona: Detingut

La irresponsabilitat d'aquells que condueixen sota els efectes de substàncies com la marihuana continua generant tragèdies als nostres carrers. Consumir i després posar-se al volant no només és un acte negligent, sinó una amenaça directa per a la seguretat de tothom. Aquest comportament inacceptable posa en risc vides i, en ocasions, com en aquest cas, té conseqüències fatals.

Aquest dilluns al matí, la localitat de Torelló, a Osona, ha estat escenari d'un tràgic accident. Una dona que creuava per un pas de vianants en ple nucli urbà ha estat atropellada mortalment per un conductor que, després de ser detingut, ha donat positiu en marihuana. El sinistre ha ocorregut al voltant de dos quarts d'onze al creuament entre el carrer Borgonyà, el carrer Espona i l'avinguda del Castell.

La Policia Local de Torelló va detenir el conductor implicat immediatament després de l'accident. Segons van confirmar les autoritats, l'home va ser sotmès a un test de drogues, que va revelar la presència de marihuana en el seu organisme. Aquest dimarts, està previst que passi a disposició judicial per determinar la seva responsabilitat penal en els fets.

Reaccions de les institucions locals

L'Ajuntament de Torelló ha reaccionat amb pesar a aquesta tragèdia, emetent un comunicat en què lamenta profundament el que ha succeït. El consistori ha traslladat el seu més sentit condol a la família de la víctima i ha decretat un dia de dol oficial, que es farà efectiu aquest dimarts. Durant aquesta jornada, les banderes onejaran a mig pal com a mostra de dol per la pèrdua d'aquesta veïna.

L'home detingut podria enfrontar-se a greus conseqüències legals. La legislació espanyola contempla penes severes per als conductors que provoquin morts sota els efectes de drogues. Segons el Codi Penal, podria enfrontar-se a entre 4 i 9 anys de presó per un delicte d'homicidi imprudent, agreujat pel consum d'estupefaents. A més, el seu carnet de conduir podria ser retirat durant un període d'entre 6 i 10 anys.

| ACN

Aquest incident ha generat un fort impacte en la comunitat de Torelló, on els veïns demanen mesures més estrictes contra el consum de drogues al volant. La falta de control i les tragèdies derivades d'aquest tipus de comportaments han despertat un debat sobre la necessitat d'augmentar les sancions i millorar els controls a les carreteres urbanes.

Aquest tràgic succés és un recordatori que les decisions imprudents a la carretera poden tenir conseqüències irreparables. La comunitat de Torelló s'uneix en el dolor per aquesta pèrdua i exigeix justícia per a la víctima i la seva família.