Diversos morts en un accident de trànsit a la N-420

per Sergi Guillén

L'N-420 és una carretera nacional que travessa diverses regions de Catalunya, connectant localitats de gran importància històrica i econòmica. Aquesta via, que s'estén des de Tarragona fins al límit amb Aragó, és una artèria clau per al transport de mercaderies i el turisme.

En el seu recorregut per terres catalanes, travessa paisatges diversos que inclouen muntanyes, valls i àrees agrícoles. Destacant el seu pas pel Priorat, una regió famosa pels seus vins, i per Reus, bressol d'arquitectes il·lustres com Antoni Gaudí.

Malgrat la seva rellevància, l'N-420 ha estat objecte de crítiques a causa de l'estat de trams i la falta de modernització en comparació amb altres vies d'alta capacitat. A més de la seva funció logística, la carretera serveix com a connexió entre petites localitats. Promovent el desenvolupament rural i l'accés a serveis essencials per a comunitats allunyades dels grans nuclis urbans.

L'accident d'aquesta tarda en aquesta localitat

Un accident de trànsit entre un camió i un turisme a Riudecols (Baix Camp) ha provocat fins a tres víctimes mortals avui a primera hora de la tarda.Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís a les 15.07 h per un accident de trànsit al punt quilomètric 858,2 de l'N-420.

| ACN

Per causes que encara s'estan investigant, han xocat frontalment un camió i un turisme; a conseqüència del xoc van morir tres dels cinc ocupants del cotxe afectat per l'accident recent. A més, una persona va resultar ferida crítica i va ser traslladada a l'hospital Joan XXIII de Tarragona. I dues persones més van resultar ferides menys greus, les quals van ser desplaçades a l'hospital Sant Joan de Reus.

Fins al lloc dels fets es van desplaçar tres patrulles dels Mossos d'Esquadra, set dotacions dels Bombers. I quatre unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques, tres d'elles terrestres i un helicòpter medicalitzat. La carretera va ser tallada al trànsit en els dos sentits de la marxa.

Amb aquestes víctimes, són 135 les persones mortes en accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya.

Unes xifres preocupants

En el que va d'any, ja són 135 les persones que han perdut la vida en accidents de trànsit a Catalunya. Una xifra alarmant que reflecteix la necessitat de reforçar la seguretat viària. Aquests accidents, registrats en carreteres i vies urbanes, han deixat un impacte devastador en les famílies i comunitats afectades.

Les principals causes continuen sent l'excés de velocitat, les distraccions al volant, i també el consum d'alcohol i drogues, factors que continuen sent protagonistes en moltes d'aquestes tragèdies. El Servei Català de Trànsit insisteix en la importància de respectar les normes de circulació i de conduir amb responsabilitat. A més, s'estan reforçant les campanyes de conscienciació, especialment dirigides a joves, un dels grups més vulnerables.