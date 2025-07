Caos en quatre línies de Rodalies per la caiguda d’un arbre a la via

Una incidència inesperada ha alterat aquest matí la rutina de milers de viatgers, provocant la interrupció del servei en diverses línies clau de Rodalies. El succés, que va tenir lloc en un tram no especificat inicialment, va activar ràpidament els protocols d'emergència d'Adif i Renfe.

Interrupció i desviament del servei

La interrupció s'ha registrat entre Cunit i Vilanova i la Geltrú, quan un arbre ha caigut sobre la catenària, provocant una avaria elèctrica i deixant fora de servei les línies R2 sud, R14, R15 i R17, segons han informat fonts oficials de Rodalies de Catalunya. Tècnics d'Adif treballen des de primera hora en la reparació de la infraestructura amb l'objectiu de restablir el servei tan aviat com sigui possible.

| Pixelshot, @rodalies, XCatalunya, mattjeacock

Renfe i Rodalies han activat un servei alternatiu per carretera, amb autobusos entre les estacions afectades i punts estratègics com Sitges, Cubelles, Cunit i Vilanova. La xarxa s'ha reconfigurat per garantir la mobilitat dels usuaris, tot i els inevitables retards, que ronden els 15 minuts de mitjana en els trajectes operatius.

Quantitat de línies afectades

Aquest episodi ha afectat cinc línies del corredor sud de Rodalies. La caiguda de l'arbre ha bloquejat tant els trens de rodalia com els serveis regionals.

A més, aquests retards se sumen als ja prolongats per les obres del Corredor Mediterrani a l'estació de Sant Vicenç de Calders i altres trams, que també estan provocant talls parcials i transbordaments per carretera entre Cunit i Torredembarra.

Precedents d'incidències a la catenària

Tot i que no és habitual que aquest tipus de caiguda provoqui interrupcions tan àmplies, no és un cas aïllat. De vegades s'han registrat incidents similars per enganxar la catenària o esllavissades menors, tot i que fins ara cap havia afectat cinc línies simultàniament. Aquesta nova avaria se suma, per exemple, a la recent interrupció del 16 de juny, provocada per una avaria entre Vilanova i Cunit, que ja va generar retards significatius en aquestes mateixes rutes.

| ACN

Mesures activades i servei alternatiu

Renfe ha detallat que el servei d'autobús connecta Cunit, Cubelles, Vilanova i Sitges amb freqüències regulars que busquen minimitzar l'impacte. Les parades clau s'han situat a:

Sitges: carrer Vilafranca, davant del Parc Can Robert

Cubelles: al costat de la C‑31

Vilanova i la Geltrú: davant de l'estació

Cunit: davant de la mateixa estació

L'operadora també ha disposat personal informatiu als punts de transbordament, per orientar el viatger durant les connexions per carretera.