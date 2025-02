6 dotacions de Bombers intervenen en un incendi en un desballestament de cotxes

Ahir a la tarda, una densa columna de fum negre s'alçava a l'horitzó, alertant els residents d'una zona industrial. L'origen: un incendi de grans proporcions en un desballestament de vehicles. Les flames, avivades per materials altament inflamables presents al lloc, es van propagar ràpidament, generant preocupació entre els habitants i les autoritats locals.

Mobilització dels equips d'emergència

Davant la magnitud del sinistre, es van desplegar sis dotacions de Bombers. Juntament amb efectius de la Policia Local i serveis d'emergències mèdiques, van acudir al lloc per controlar la situació. La ràpida intervenció d'aquests equips va ser crucial per evitar que el foc s'estengués a àrees contigües, incloent altres instal·lacions industrials i zones residencials properes.

| ACN

Desafiaments en l'extinció del foc

Els desballestaments de vehicles presenten desafiaments particulars en situacions d'incendi. La presència de combustibles residuals, olis, pneumàtics i altres materials inflamables contribueix a la intensitat i durada de les flames. A més, la combustió d'aquests elements allibera substàncies tòxiques, la qual cosa obliga els bombers a extremar les precaucions i utilitzar equips de protecció adequats.

En aquest cas, les tasques d'extinció es van prolongar durant diverses hores. Els bombers van emprar tècniques especialitzades per sufocar les flames i evitar rebrots, assegurant-se que no quedessin focus actius que poguessin revifar l'incendi.

Impacte ambiental i mesures preventives

Incidents d'aquesta naturalesa no només representen un risc immediat per a les persones i les propietats, sinó que també tenen implicacions ambientals importants. La crema de materials presents en els vehicles pot alliberar compostos contaminants a l'aire i al sòl. Per això, després de l'extinció del foc, es van dur a terme avaluacions per determinar l'abast de la contaminació i es van acabar implementant unes mesures de mitigació.

Les autoritats locals han subratllat la importància que les instal·lacions de desballestament compleixin amb les normatives de seguretat i emmagatzematge de materials perillosos. La correcta gestió de residus i el manteniment de protocols d'emergència són essencials per prevenir aquest tipus d'incidents.

Context i precedents

Aquest succés se suma a una sèrie d'incendis en desballestaments i dipòsits de vehicles ocorreguts en els últims mesos. Per exemple, al desembre de 2024, un incendi de grans dimensions va afectar un desballestament a Fuente Álamo, on les fortes ratxes de vent van complicar molt les tasques d'extinció.

Així mateix, al juliol de 2024, un aparatós incendi en un desballestament de Los Ángeles, Estats Units, va afectar aproximadament 1.000 cotxes. Generant una gran columna de fum visible a quilòmetres de distància.

Aquests incidents ressalten la necessitat d'una vigilància constant i la implementació de mesures preventives en instal·lacions que manegen materials inflamables i potencialment perillosos.

🔴Noticia - Un aparatoso incendio afecta a 1.000 coches en un desguace de Los Ángeles

La recurrència d'incendis en desballestaments de vehicles posa de manifest la importància d'una gestió adequada d'aquests espais. És imperatiu que les empreses del sector adoptin pràctiques segures i compleixin amb les regulacions vigents per minimitzar riscos. A més, la capacitació contínua del personal i la col·laboració amb les autoritats locals són fonamentals per garantir una resposta efectiva davant emergències.