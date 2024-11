Caos a l'AP-7: Accident múltiple i diversos quilòmetres de cua

per Iker Silvosa

L'AP-7 és una de les autopistes més transitades al seu pas per Barcelona, especialment a les hores punta. Un accident en aquesta via pot generar greus conseqüències a la circulació, amb llargues cues i problemes per als conductors. Dimarts a primera hora, un xoc múltiple en el sentit nord, a l'altura de Gelida, ha provocat un autèntic caos a la carretera.

L'accident, que es va produir al voltant de les 06.56 del matí, ha implicat diversos vehicles, entre ells un camió. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, un dels carrils va haver de ser tallat per facilitar la retirada dels vehicles afectats. Aquesta decisió, encara que necessària, va contribuir a generar una important congestió que ràpidament es va estendre a uns quants quilòmetres.

Inicialment, les retencions aconseguien els 8,5 quilòmetres des de Subirats, dificultant greument la mobilitat en aquesta important artèria de connexió. Amb el pas dels minuts, i mentre els serveis d'emergència treballaven per aclarir la via, la situació va empitjorar. La congestió ha arribat a augmentar fins als 12,5 quilòmetres, afectant fins i tot la localitat d'Avinyonet del Penedès.

Caravana 'in crescendo'

El camió implicat a l'accident va ser un dels principals obstacles per normalitzar la situació. La mida i la posició han dificultat les tasques dels equips d'emergència, que han hagut d'actuar amb rapidesa i precisió. Tot i això, les tasques de retirada dels vehicles s'allarguen durant més d'una hora, exacerbant la situació de trànsit a l'AP-7.

La situació ha generat un important malestar entre els conductors, que van quedar atrapats en llargues cues durant el matí. Aquest tipus d'incidents subratlla la fragilitat de les infraestructures vials davant d'accidents en punts clau com l'AP-7. Les autoritats han recordat la importància d'extremar les precaucions en conduir, especialment a zones d'alta densitat de trànsit. També han demanat paciència als usuaris afectats, destacant que els equips d'emergència van treballar de manera coordinada per restablir la normalitat com més aviat millor.

Aquest accident múltiple és un recordatori de l'impacte que poden tenir incidents vials en infraestructures tan transitades com l'AP-7. Mentre les retencions s'aclareixen lentament, els conductors afectats han de planificar rutes alternatives i evitar l'àrea afectada si és possible. El Servei Català de Trànsit continuarà informant sobre l'estat de la carretera a les properes hores a través del vostre compte de X; és important mantenir-se informat en tot moment abans d'emprendre el nostre camí per evitar quedar atrapats en congestions d'aquest calibre.