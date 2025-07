Nou incendi a Catalunya: Afecta 80 hectàrees i preocupa els Agents Rurals

per Duna Costa

A la tarda de l'1 de juliol de 2025, una densa columna de fum s'alçà a l'horitzó català, generant alarma entre els habitants de la zona i les autoritats mediambientals.

No és la primera vegada que la calor intensa i la sequera estival posen en escac els equips d'emergència, però en aquesta ocasió la ràpida evolució de l'incendi ha obligat a desplegar recursos excepcionals per intentar contenir les flames. El fenomen, que començà com un petit focus, s'ha convertit en qüestió d'hores en un dels sinistres més preocupants d'aquest inici d'estiu.

Un desplegament de mitjans sense precedents a la zona

L'incendi, detectat a la comarca de la Segarra, concretament entre Torrefeta i Florejacs, ha mobilitzat 33 dotacions dels Bombers de la Generalitat, segons informaren fonts oficials a través dels seus canals a les xarxes socials. D'aquestes unitats, vuit són mitjans aeris, un nombre significatiu si es té en compte el difícil accés al terreny afectat i l'extensió de la zona agrícola compromesa.

| ACN

L'avís es rebé cap a les 17:08 hores i, des de llavors, els equips han estat treballant intensament per frenar l'avanç de les flames. Un dels reptes més importants ha estat la meteorologia adversa, ja que els vents generats per les tempestes properes han afavorit que el flanc esquerre de l'incendi s'obrís i compliqués encara més les tasques d'extinció.

Per aquest motiu, les autoritats han sol·licitat el confinament preventiu de la població propera, una mesura que cerca garantir la seguretat dels veïns i evitar accidents a la zona.

Impacte agrícola: 80 hectàrees arrasades

Segons dades provisionals facilitades pels Agents Rurals, el foc ha afectat una superfície aproximada de 80 hectàrees, en la seva majoria de terreny agrícola. Aquesta xifra resulta especialment significativa en un context on l'activitat agrària continua sent el principal motor econòmic de la comarca, i la pèrdua de collites pot tenir conseqüències directes en el sosteniment de nombroses famílies.

Les imatges difoses pels Agents Rurals a les xarxes socials mostren la magnitud del sinistre, amb un dens fum cobrint una vasta extensió de camps, la qual cosa dona una idea clara de la gravetat de la situació.

Els experts han recordat que aquest tipus d'incendis no només destrueixen la producció agrícola de l'any, sinó que també generen un dany ecològic a mitjà i llarg termini, comprometent la regeneració del sòl i afectant la biodiversitat local.

L'amenaça de les condicions meteorològiques

Un dels factors clau que han dificultat el control de l'incendi han estat els vents irregulars generats per tempestes properes. Segons els Bombers, tot i que el flanc dret no progressava a última hora de la tarda, l'esquerre s'estava obrint perillosament a causa d'aquests vents, la qual cosa obligava a mantenir una vigilància constant sobre l'evolució del foc.

| Canva

Aquesta circumstància meteorològica adversa s'ha convertit en un patró recurrent els darrers estius a Catalunya, on la combinació d'onades de calor, sequera prolongada i episodis de tempestes seques generen un escenari especialment propici per a la proliferació d'incendis agrícoles i forestals.