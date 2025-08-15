Baralla entre un nen magribí i un altre subsaharià deriva en una batalla campal entre famílies

Una escena que hauria d'haver estat quotidiana es va convertir en un focus de tensió i desordre públic. El que va començar com un simple desacord entre dos menors d'edat va escalar ràpidament. La situació es va transformar en un enfrontament multitudinari que va requerir una contundent intervenció policial.
Els fets van deixar una profunda inquietud entre els veïns de la zona, que van observar atònits la magnitud del conflicte. Ningú podia imaginar que una baralla infantil desencadenaria un altercat de tals proporcions en ple carrer.
El succés va tenir lloc durant la nit del passat dijous, al voltant de les deu. L'espurna que va encendre la metxa va ser una baralla entre dos nens, un d'origen magribí i un altre subsaharià. Aquest enfrontament inicial, lluny de resoldre's, va atreure l'atenció de les seves respectives famílies, que no van trigar a involucrar-s'hi.
La tensió va arribar al seu punt àlgid quan, segons relaten diversos testimonis presencials, una de les mares va agredir un dels menors. Aquest va ser el detonant perquè esclatés una baralla massiva i descontrolada.
Una escalada de tensió davant la comissaria
El conflicte es va desenvolupar en una localització certament paradoxal, just davant de la comissaria de la Policia Local de Canovelles, a Barcelona. A mesura que els ànims s'escalfaven, més familiars i coneguts acudien al lloc per prendre partit. La disputa verbal va donar pas a l'agressió física, i la situació es va tornar cada cop més caòtica.
Enmig del tumult, alguns dels implicats van arribar a utilitzar gas pebre per atacar els seus oponents. Un centenar de veïns es van convertir en espectadors involuntaris de l'escena violenta que es desenvolupava davant dels seus ulls.
La magnitud de l'altercat va obligar a desplegar un important dispositiu de seguretat per poder restaurar l'ordre. Fins al lloc s'hi van desplaçar deu dotacions dels Mossos d'Esquadra, que van comptar amb el suport crucial dels agents de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO).
Aquests efectius especialitzats van aconseguir dissoldre la concentració i posar fi a la batalla campal. Afortunadament, la intervenció es va saldar sense que es produïssin incidents rellevants ni es practiqués cap detenció entre els implicats en la baralla.
Un estiu marcat per la violència grupal
Aquest incident a Canovelles no representa un fet aïllat en el panorama recent de la crònica de successos. La nit de dijous 14 d'agost, la Festa Major d'Amposta, a Tarragona, també va ser escenari d'una greu baralla.
L'enfrontament es va produir entre dos grups de joves d'origen llatinoamericà i magribí. El balanç d'aquella nit va ser molt més greu, amb sis persones ferides, cinc d'elles per arma blanca. Els Mossos d'Esquadra van detenir el presumpte autor principal de les ganivetades, acusat de cinc delictes de lesions.
Només un dia abans, dimecres 13 d'agost, el municipi de Granollers va viure un altre episodi de violència extrema. Unes dues-centes persones d'origen subsaharià van protagonitzar una batalla campal amb un objectiu clar. Buscaven el conductor que dies abans havia atropellat vuit veïns del municipi.
Els testimonis van descriure escenes de gran violència, amb llançament de pals i ganivets des dels balcons. Finalment, els Mossos d'Esquadra van detenir l'autor de l'atropellament, un home espanyol de 25 anys. El jutge va decretar per a ell presó preventiva sense fiança per la gravetat dels fets.
Aquests esdeveniments dibuixen un escenari preocupant en diverses localitats catalanes durant aquest estiu. La facilitat amb què conflictes menors o disputes personals escalen cap a enfrontaments grupals massius encén les alarmes.
La gestió de la convivència i la prevenció d'aquest tipus d'esclats de violència es converteixen en un desafiament. Les forces de seguretat es veuen obligades a mobilitzar una gran quantitat de recursos per controlar situacions que s'originen per motius aparentment trivials, però que revelen tensions subjacents.