En Xavi Coral i la seva dona: 33 anys junts, així celebren Nadal

En Xavi Coral, reconegut periodista i presentador de TV3, comparteix des de fa més de tres dècades la seva vida amb una experta en comunicació i publicitat, Meritxell Antigua. La seva relació, que va començar als anys 90, s'ha mantingut forta amb el pas del temps, convertint-se en un exemple d'estabilitat i complicitat.

Una història que va començar amb una trobada especial

En Xavi Coral i la Txell Antigua porten junts 33 anys, formant una parella que destaca per la seva complicitat i felicitat compartida. No tenen fills, però gaudeixen de la seva vida al costat de Walter, el seu gos, i la seva passió per viatjar i compartir moments únics. La seva història d'amor, com va explicar Xavi, sembla treta d'una pel·lícula.

A l'hivern de 1991-1992, en Xavi formava part d'un grup d'amics de Terrassa que solien sortir junts els caps de setmana. Un d'ells, l'Òscar, va començar a sortir amb la Gemma, i les sortides a l'Sport Center, una coneguda discoteca entre Sabadell i Terrassa, es van tornar més freqüents. Per fer que la Gemma se sentís més còmoda, tots van decidir organitzar una festa diferent: cadascú havia de trobar una noia en una hora per convidar-la.

En Xavi va recordar com es va animar a parlar amb la Txell i li va demanar que l'acompanyés: "Has de venir a una festa amb mi, que si no, faré el ridícul". Malgrat els dubtes inicials de les amigues de la Txell, ella va acceptar, i aquella nit va marcar l'inici d'alguna cosa molt més gran.

Per a en Xavi, el que va passar després va ser gairebé màgic. Tots els amics van tornar amb una acompanyant, i no només això: “Va ser com si les estrelles s'alineessin”, va explicar. Amb el temps, tots van acabar casant-se amb les noies que van convidar aquella nit, i dècades després, aquestes relacions continuen sent tan sòlides com el primer dia.

Nadal en família i compromisos professionals

Nadal és una època especial per a en Xavi i la Txell. Malgrat les obligacions professionals del periodista, que treballa en dates assenyalades com Nadal o Sant Esteve, la parella troba maneres de gaudir junts d'aquestes festes. La Txell, sempre comprensiva amb les exigències laborals d'en Xavi, s'encarrega d'organitzar trobades familiars i moments especials per celebrar la temporada.

Al llarg dels anys, han sabut combinar les tradicions nadalenques amb el seu propi estil de vida. Encara que els compromisos d'en Xavi amb TV3 puguin limitar el temps que comparteixen durant les festes, la parella prioritza la qualitat sobre la quantitat, creant records que valoren profundament.

Una relació basada en la discreció i el respecte

En Xavi Coral, malgrat ser una figura pública, ha mantingut sempre un equilibri entre la seva vida professional i la seva privacitat. La Txell, experta en comunicació i publicitat, prefereix mantenir-se allunyada dels focus, cosa que els ha permès construir una relació sòlida i allunyada de l'escrutini mediàtic.

La seva complicitat es reflecteix en cada aspecte de la seva vida. Des de les petites rutines diàries fins a les celebracions més significatives, tots dos han aconseguit mantenir l'essència de la seva relació intacta després de tants anys. En Xavi Coral i la Txell són l'exemple de com construir una vida junts basada en l'amor, la comprensió i el gaudi de cada instant compartit.