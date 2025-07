Un autobús atropella dues persones: Anunci urgent de TMB per parades anul·lades

Segons fonts oficials i el mateix gabinet de premsa de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), l'accident va tenir lloc cap a les 09:30 h a la Travessera de Gràcia, a l'alçada d'Aribau. Un autobús de la línia 27 va atropellar un vianant, que va ser traslladat en estat menys greu a un centre hospitalari proper.

El trajecte es va veure afectat de manera directa, amb la suspensió de diverses parades. TMB va anunciar a través del seu compte oficial a la xarxa «X» que s'havien cancel·lat les parades amb els codis 931, 932, 1036, 1386, 1525, 3557 i 3558, fet que va afectar també les línies D40, V13 i 27 totbarcelona.cat. A les 09:48 h es va produir el tancament del tram entre Calvet i Aribau per facilitar les tasques d'assistència i l'aixecament de l'atestat policial.

Guàrdia Urbana al capdavant de les investigacions

La Guàrdia Urbana es va encarregar de confeccionar un informe preliminar. Segons TMB, el conductor circulava correctament quan el vianant va irrompre sobtadament en la seva trajectòria. L'accident es produeix en un punt amb un carril bus que opera en sentit contrari, una zona que, segons dades municipals, acumulava 117 incidències des de 2018, 17 d'elles atropellaments i 22 amb vehicles de TMB implicats.

A més, cal destacar que aquest tram de Travessera és un dels més conflictius pel que fa a seguretat viària. De fet, l'Ajuntament ja va anunciar una reforma de la cruïlla de Tuset el març passat, amb una inversió prevista de més de 400.000 €, després de registrar nou accidents i 18 ferits entre 2018 i 2023.

Incidències en la mobilitat

L'accident va provocar una reacció immediata a la xarxa de transport. TMB va cancel·lar diverses parades i va desviar línies, mentre la Guàrdia Urbana establia desviaments i controlava el trànsit a la zona. Els usuaris de les línies D40, V13 i 27 es van veure afectats per retards i rutes alternatives, alterant el ritme habitual de desplaçament a la ciutat.

Molta feina per fer

Aquest succés torna a posar sobre la taula un dels desafiaments més recurrents de la mobilitat urbana a Barcelona: la convivència entre vianants i transport públic, especialment en zones amb carrils reversibles i trànsit conflictiu. Les administracions hauran de reforçar les mesures de seguretat en aquest tipus d'emplaçaments: senyalització, límit de velocitat, tecnologia preventiva o campanyes de conscienciació poden esdevenir solucions necessàries.

A més, el mateix disseny de les vies amb carrils contraris hauria de ser repensat, prioritzant la prevenció d'atropellaments. Com han assenyalat experts en mobilitat, no n'hi ha prou amb actuar després de l'incident: cal anticipar-se per evitar tragèdies. La reforma anunciada de la cruïlla de Tuset pot servir com a cas d'estudi, una oportunitat per millorar, no només aquest punt, sinó tot el tram de Travessera de Gràcia.