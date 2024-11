Brutal i sospitós incendi d'un mercat nadalenc a una localitat catalana

Cada any, té lloc el mercat de Nadal del Barcarès al sud de França, a prop de la frontera amb Catalunya. Aquest es converteix en un atractiu turístic que aplega milers de visitants. Aquest esdeveniment inclou una gran quantitat d'activitats i una decoració impressionant, a més, s'estén per més de 3.000 metres quadrats.

On s'hi instal·len casetes de fusta, decoracions temàtiques i camions d'aliments per oferir una experiència nadalenca única. Aquest any, el mercat estava programat per obrir les portes el 16 de novembre, en només uns dies. I els organitzadors tenien tot preparat per rebre les famílies en un ambient festiu.

Escenari d'un incendi greu

No obstant, dilluns a la matinada va portar un gir devastador als preparatius nadalencs. Al voltant de les 4.28 de la matinada, els equips d'emergència van rebre una alerta: un incendi de grans dimensions estava arrasant el famós mercat de Nadal del Barcarès.

La situació va ser descrita com a “brutal” per la rapidesa amb què les flames es van propagar al complex, posant en perill diverses estructures del mercat i generant pèrdues materials considerables.

Malauradament, les flames van afectar diverses àrees del mercat abans que els bombers aconseguissin controlar-les. En total, l'incendi es va cobrar set casetes de fusta, tres caixes marítimes i quatre camions frigorífics. Aquest incident ha estat qualificat com a "sospitós" per les autoritats, ja que va passar només cinc dies abans de la inauguració oficial de l'esdeveniment.

Tot i que encara no se n'ha confirmat cap causa, la proximitat de l'obertura i l'abast de tots els danys han generat especulació sobre la possibilitat d'un acte intencionat.

Els bombers dels Pirineus Orientals, liderats per Frédéric Ferra, pilot de drones. I Franck Brignon, cap d'unitat, van ser fonamentals en la lluita contra l'incendi. Amb un equip de 61 bombers i el suport de drones que van sobrevolar la zona.

Els serveis d'emergència aconsegueixen evitar una catàstrofe

Les autoritats van treballar incansablement per aturar la propagació del foc i minimitzar els danys. Gràcies a la seva ràpida intervenció, van aconseguir salvar l'icònic vaixell Lydia i algunes zones del mercat, mantenint intacte l'esperit nadalenc per a les properes celebracions.

L'incendi, que va ser finalment controlat cap a les set del matí, ha estat devastador tant per als organitzadors com per a la comunitat local. Aquest mercat nadalenc representa una font important d'ingressos per a la zona i un moment de reunió per a milers de persones.

Que hi troben una ocasió per gaudir de l'ambient festiu i la tradició. La pèrdua d'infraestructura ha suposat un cop considerable, i els organitzadors ara enfronten el repte de reestructurar l'esdeveniment o, com a mínim, minimitzar l'impacte del dany a les festivitats.

Mentrestant, el departament de bombers i la policia local han iniciat una investigació per determinar les causes de l'incendi i avaluar si aquest podria haver estat provocat. Els veïns i comerciants del Barcarès expressen la seva preocupació i tristesa pel que ha passat, mentre esperen respostes.

Aquest esdeveniment no només afecta el desenvolupament del mercat nadalenc, sinó que també posa en alerta altres organitzadors de festivitats a la regió. L'impacte de l'incendi encara s'està avaluant, i les autoritats han promès reforçar les mesures de seguretat.

Al lloc per protegir el que queda del mercat i evitar futurs incidents. La comunitat espera poder recuperar, tant com sigui possible, l'esperit nadalenc. I mantenir viva una tradició que ha perdurat durant anys, brindant alegria a tots els que la visiten cada desembre.