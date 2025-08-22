La cala que sembla una piscina natural en un lloc molt conegut per Ferran Adrià

A la sinuosa costa del Parc Natural del Cap de Creus, existeix un racó on el Mediterrani es calma fins a convertir-se en un mirall. Aquest enclavament, protegit dels vents i els corrents, ofereix una experiència de bany molt serena. És per això que molts la descriuen com submergir-se en una piscina natural.
La seva bellesa salvatge i el seu ambient tranquil la converteixen en una de les joies més cobejades del litoral de Roses, una destinació que equilibra a la perfecció natura i història. La badia no només atrau pel seu paisatge, sinó també pel llegat d’una revolució gastronòmica mundial que va tenir lloc a la seva vora.
Com arribar i què esperar de les seves aigües
Cala Montjoi es troba a uns 7 quilòmetres del centre urbà de Roses. L’accés principal és per una carretera de revolts que voreja la costa, un trajecte que ja anticipa l’espectacularitat de l’entorn. Durant la temporada alta, especialment al juliol i a l’agost, l’aparcament pot ser limitat. Es recomana arribar a primera hora del matí.
Una alternativa per evitar el cotxe?
Hi ha serveis de vaixell-taxi des del port de Roses que ofereixen una perspectiva diferent dels penya-segats. La cala està formada per còdols i sorra gruixuda, i les seves aigües, excepcionalment clares i poc profundes a la vora, són ideals per a famílies amb infants i per a la pràctica d’snorkel.
El llegat inesborrable d’El Bulli
Aquest paratge no només és famós pel seu valor natural; durant dècades va ser la llar d’El Bulli, el restaurant de Ferran Adrià que va canviar la història de la gastronomia moderna. Tot i que el restaurant va tancar les portes el 2011, el seu esperit segueix present.
Avui, l’espai s’ha transformat en el elBulli1846, un museu-laboratori dedicat a la innovació i al llegat del mític restaurant. La presència d’aquest centre afegeix un valor cultural incalculable a la visita, fusionant paisatge, bany i avantguarda en un mateix lloc. Conèixer aquest racó és entendre per què un geni culinari va triar aquest precís punt del mapa per inspirar-se.
Planifica la teva visita a Cala Montjoi el 2025
Per gaudir plenament de l’experiència, la millor època per visitar Cala Montjoi abasta des de finals de la primavera fins a principis de la tardor. Els mesos de juny i setembre ofereixen un equilibri perfecte entre bon temps i menor afluència de visitants.
Les primeres hores del matí garanteixen la màxima tranquil·litat i les millors condicions de llum per apreciar la transparència de l’aigua. Una imatge de la badia a trenc d’alba, amb el sol despuntant sobre els turons del Cap de Creus, és un record inesborrable.
Aquest enclavament de l’Alt Empordà demostra que la Costa Brava encara guarda tresors per descobrir, llocs on la natura, la història i la cultura s’entrellacen.