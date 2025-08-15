Una conductora beguda s'emporta per davant un motorista i fuig: detinguda

L'irresponsabilitat al volant ha escrit un altre capítol perillós en una tarda d'estiu. Un greu accident es va convertir en l'inici d'una persecució d'alt risc. La persona responsable del sinistre va decidir ignorar completament la víctima ferida.
En lloc d'això, va optar per emprendre una fugida desesperada per eludir les seves responsabilitats. Aquesta perillosa seqüència d'actes va acabar amb la seva detenció per part de les autoritats. La conductora s'enfronta ara a múltiples càrrecs pel seu comportament temerari.
El succés es va desencadenar quan un motorista va ser violentament envestit per un turisme. L'impacte va deixar el conductor de la motocicleta greument ferit sobre l'asfalt. Lluny d'aturar-se per prestar auxili, la conductora del cotxe va prémer l'accelerador.
Va iniciar així una fugida que afegia més delictes a la seva ja compromesa situació legal. El seu vehicle presentava danys visibles com a conseqüència directa de la col·lisió inicial. Tanmateix, això no va ser un impediment per continuar la seva marxa negligent.
Una fugida desesperada amb la roda rebentada
La determinació de la conductora per escapar de l'escena era realment alarmant. El seu cotxe circulava amb una de les rodes completament punxada després del xoc. L'estat del pneumàtic feia la conducció extremadament inestable i perillosa per a la resta d'usuaris.
La dona va ignorar el risc evident que suposava per a la seguretat viària. El seu únic objectiu era posar la màxima distància possible amb el lloc de l'accident. La policia catalana va rebre l'avís i va activar de seguida un operatiu de recerca. Els agents van començar a pentinar les vies properes per localitzar el vehicle fugit.
Interceptada a la C-32: Fi de la fugida
El dispositiu policial va donar els seus fruits poc temps després d'iniciar-se la recerca. Una patrulla dels Mossos d'Esquadra va localitzar el cotxe sospitós circulant per l'autopista C-32. Els agents li van donar l'alto, però la dona va fer un últim intent per escapolir-se.
Tot i el seu intent d'evasió, va ser finalment interceptada per les forces de l'ordre. La perillosa fugida va concloure en un punt d'aquesta important via catalana. La ràpida coordinació dels efectius policials va ser clau per evitar mals majors. La detenció es va produir sense més incidents rellevants a la concorreguda carretera.
La detenció va tenir lloc durant la tarda de divendres 15 d'agost. Un cop immobilitzat el vehicle, els agents van comprovar l'estat de la conductora. La dona presentava signes evidents de trobar-se sota la influència de begudes alcohòliques. Se li va sol·licitar sotmetre's a la pertinent prova d'alcoholèmia per confirmar les sospites. Tanmateix, es va negar rotundament a fer el test, sumant un altre delicte al seu historial.
Accusacions greus per a la conductora
La dona va ser formalment detinguda per la suma de diverses infraccions molt greus. Les autoritats l'acusen de conduir sota els efectes de l'alcohol. A això s'hi afegeix la seva negativa a sotmetre's a les proves de detecció.
També haurà de respondre pel delicte d'abandonament del lloc de l'accident. Deixar una persona ferida sense prestar-li auxili és una de les conductes més reprovables. El motorista afectat va haver de ser atès pels serveis d'emergència.