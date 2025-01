Alerta en la AP-2: Carretera cortada tras incendiarse un camión

La madrugada de este martes ha estado marcada por un incidente que ha obligado a cortar la circulación en la AP-2, a la altura de Torres de Segre (Segrià), en sentido Barcelona. Según la información difundida por Bombers de la Generalitat y Trànsit, hacia las 00:30 h se recibió el aviso de un camión en llamas que transportaba fardos de cartón, lo que ha obligado a activar un importante dispositivo de emergencia.

El suceso ha provocado que la vía quedara totalmente bloqueada en sentido este (dirección Tarragona), generando desvíos obligatorios a la salida 5, donde enlaza la A-2. Los Bomberos han movilizado seis dotaciones, que se han enfrentado a un incendio especialmente engorroso debido al material altamente inflamable que portaba el vehículo. Además de sofocar las llamas, los efectivos han tenido que usar maquinaria pesada para retirar las balsas de cartón, asegurándose de extinguir cualquier foco latente.

La intervención no solo ha implicado la labor de extinción, sino también la organización de la circulación. Desde primeras horas de la madrugada, Trànsit ha alertado a través de sus redes sociales de la retención y del corte de la calzada, instando a los conductores que circulaban por la AP-2 a desviarse por rutas alternativas para evitar quedar atrapados en las colas. Aun con los desvíos, se han registrado retenciones intermitentes, pues el suceso ha coincidido con la hora en que numerosos transportistas y viajeros atraviesan la zona.

Los Bomberos esperan la retirada para retomar labores

Una vez controladas las llamas, los bomberos han verificado el estado de la cabina y la carga del camión para descartar posibles rebrotes. El siguiente paso será la retirada del vehículo con una grúa especializada, tarea indispensable para poder proceder a la limpieza de la calzada. Según explican desde Bombers de la Generalitat, se necesitará un tiempo adicional para eliminar cualquier residuo que pueda comprometer la seguridad vial, como restos de cartón o de combustible vertido, antes de reabrir el tramo afectado con normalidad. A lo largo de la mañana, pues, se reabrirá la circulación en este tramo de la AP-2.

Aunque no se han reportado heridos, la combustión del cartón ha generado una llamarada de gran intensidad, visible desde puntos cercanos de la autopista. El humo resultante, por su parte, se ha disipado gracias a las condiciones meteorológicas favorables y a la actuación coordinada de los servicios de emergencia. No obstante, durante unas horas se ha mantenido la precaución de evitar acercarse a la zona sin necesidad, para no entorpecer el trabajo de los bomberos y de la Guardia Urbana de Torres de Segre.