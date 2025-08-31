Brutal accident d’un cotxe a l’AP-7

La jornada passava amb aparent normalitat en una de les vies més concorregudes del territori nacional. Milers de vehicles circulaven sota un cel serè de final d'estiu, dibuixant un panorama d'absoluta quotidianitat. Tanmateix, la rutina de la carretera es va trencar de la manera més abrupta i violenta possible.
Un vehicle va patir un aparatós accident que va requerir una immediata i coordinada mobilització dels equips d'emergència. L'estrèpit del sinistre i l'escena posterior van generar una considerable alarma entre els altres conductors que transitaven per la zona. El caos es va apoderar de la via durant uns instants crítics.
El succés es va convertir en un recordatori de la fragilitat que impera a l'asfalt. Un simple trajecte pot transformar-se en un malson en qüestió de segons, alterant completament el flux de la circulació i la vida de les persones implicades. La ràpida resposta dels professionals d'emergències es feia fonamental per controlar la situació.
Un tomb inesperat en plena autopista
El greu sinistre va tenir lloc a la coneguda com a autopista del Mediterrani, l'AP-7. Concretament, els fets van passar al voltant del punt quilomètric 301 d'aquesta importantíssima i transitada via. Aquest tram de l'autopista pertany al terme municipal de l'Ametlla de Mar, a la província de Tarragona.
Per causes que encara es troben sota investigació per part de les autoritats competents, un cotxe va sortir de la calçada de manera imprevista. El vehicle va acabar bolcant aparatosament sobre la cuneta, quedant amb les rodes cap al cel, com mostra la impactant imatge difosa pels serveis d'emergències.
L'alerta als cossos de seguretat i sanitaris es va registrar a les 12:18 hores del migdia. Es tracta d'una franja horària que habitualment presenta un elevat volum de trànsit, especialment durant els caps de setmana o períodes de vacances. La violència de l'impacte va deixar el vehicle completament destrossat al voral.
Ràpida intervenció dels equips d'emergència
Els Bombers de la Generalitat de Catalunya van informar ràpidament de la seva actuació al lloc de l'accident. Diverses dotacions es van desplaçar amb la màxima celeritat per poder gestionar la complexa situació que s'havia originat.
La tasca inicial del cos de bombers es va centrar a donar suport al personal del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Els efectius sanitaris estaven atenent el conductor del vehicle sinistrat en aquell mateix instant. El seu objectiu era estabilitzar la víctima abans de qualsevol possible trasllat a un centre hospitalari proper.
Simultàniament, els bombers van començar les feixugues tasques per poder redreçar el cotxe bolcat. Aquestes maniobres d'excarceració i rescat són extremadament delicades i requereixen eina especialitzada per evitar riscos afegits. La coordinació entre els diferents cossos de seguretat i emergències va resultar absolutament clau per garantir l'èxit de la intervenció. Cada segon comptava en un escenari tan crític.
L'estat del conductor i les afectacions al trànsit
El personal mèdic desplaçat a la zona avaluava el conductor per determinar l'abast exacte de les seves ferides. De moment, no ha transcendit informació oficial sobre la gravetat del seu estat de salut.
Com és habitual en aquest tipus de casos, l'accident va provocar notables i quilomètriques retencions a l'autopista. La presència dels vehicles d'emergència, com ambulàncies i camions de bombers, ocupava part de la calçada principal.
Aquesta situació va obligar a alentir significativament la marxa dels cotxes que circulaven en direcció sud. Molts conductors van quedar atrapats durant diversos minuts en l'important embús que es va generar. La normalitat en la circulació va trigar força a restablir-se completament després de la finalització dels treballs d'emergència i la retirada del vehicle.