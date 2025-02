6 dotacions de bombers intervenen en el brutal incendi d'una barca

Aquest matí, un aparatós incendi ha sorprès els habitants i visitants del port de Castelló d'Empúries, quan una embarcació atracada ha començat a cremar en el seu interior. L'incident ha generat una densa fumera, la qual cosa ha mobilitzat els equips d'emergència per contenir el foc i evitar danys majors a la zona.

Un incendi controlat amb rapidesa

L'avís del foc ha estat rebut a les 08:27 hores a través del telèfon d'emergències 112. El que ha activat de manera immediata la resposta dels Bombers de la Generalitat. Fins al lloc s'han desplaçat fins a sis dotacions de bombers, que han treballat de manera coordinada per sufocar les flames i evitar que es propaguessin a altres embarcacions properes.

Els efectius han aconseguit controlar la situació en un temps rècord, evitant així una possible catàstrofe al port. L'embarcació afectada ha patit danys en el seu interior, però afortunadament, el foc no ha arribat a altres barques ni ha causat ferits.

| ACN

Treball intens dels bombers

Les imatges compartides pels Bombers de la Generalitat mostren els efectius actuant enmig d'un dens núvol de fum. Accedint a l'interior de l'embarcació amb equips de respiració autònoma i mànegues d'aigua a pressió. La complexitat de l'operatiu ha requerit precisió i coordinació per extingir les flames sense comprometre la seguretat del port.

Els bombers han inspeccionat minuciosament l'estructura de la barca per garantir que no quedessin focus actius que poguessin revifar el foc. Després de la seva intervenció, han confirmat que la situació estava completament sota control i han procedit a ventilar la zona per dissipar el fum acumulat a l'interior de l'embarcació.

Sense danys personals ni afectació a altres embarcacions

Malgrat la magnitud de l'incendi, les autoritats han informat que no s'han registrat víctimes ni danys personals. La ràpida resposta dels equips d'emergència ha estat clau per evitar que el foc es propagés a altres barques atracades al port.

Les causes de l'incendi encara estan sent investigades, però les primeres hipòtesis apunten a un possible fallada en el sistema elèctric de l'embarcació. No obstant això, seran les peritatges corresponents els que determinaran amb exactitud l'origen del foc.

El succés d'aquest matí a Castelló d'Empúries ha posat de manifest la importància de comptar amb un equip d'emergència preparat i eficaç. La intervenció dels bombers ha evitat un desastre major, protegint tant la infraestructura portuària com les persones presents a la zona.

A l'espera dels resultats de la investigació, aquest incident serveix com a recordatori de la necessitat de mantenir en unes òptimes condicions les instal·lacions elèctriques i de seguretat. En embarcacions per prevenir sinistres similars en el futur.