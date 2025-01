Bones notícies per als hipotecats amb la primera dada de l'Euríbor de 2025

L'economia europea s'ha mogut en els últims mesos dins d'un terreny d'incertesa marcat per l'evolució de la inflació i la cautela dels bancs centrals. No obstant això, el tancament de 2024 i l'inici de 2025 semblen portar vents favorables per a aquells que posseeixen una hipoteca a tipus variable. L'Euríbor a dotze mesos, principal índex de referència per a la majoria dels préstecs hipotecaris a Espanya, es prepara per tancar desembre al voltant del 2,4%. Aquest valor se situa molt per sota dels nivells registrats tan sols un any enrere, la qual cosa suposa un respir per a milers de famílies que veuran com les seves quotes mensuals es redueixen.

Si fem un recorregut per les pujades i baixades de l'Euríbor, és fàcil recordar que en l'exercici passat es movia prop del 3,67%, reflectint les contínues mesures d'enduriment monetari adoptades pel Banc Central Europeu (BCE). No obstant això, amb la relaxació paulatina de la política de tipus d'interès, l'indicador acumula ja nou mesos consecutius de descensos, fins a posicionar-se en un nivell que no es veia des de setembre de 2022.

Un Euríbor a la baixa després de la moderació dels tipus

Les successives baixades dels tipus d'interès anunciades pel BCE han propiciat que l'Euríbor s'allunyi dels màxims registrats a mitjans de 2023. Si bé la institució monetària manté una actitud prudent davant la inflació, les últimes dades mostren una certa estabilització dels preus a l'eurozona, la qual cosa ha obert la porta a ajustos en la política monetària.

En aquest context, l'Asociació d'Usuaris Financers (Asufin) ja va pronosticar que l'Euríbor podria acabar l'any en valors inferiors al 2,5%. Si es confirma el 2,4% per a desembre, estaríem parlant d'un Euríbor més d'un punt per sota de la dada de tancament de l'any anterior, la qual cosa representa una notable diferència per a aquelles hipoteques variables la revisió de les quals coincideixi amb el primer trimestre de 2025.

Què implica aquesta baixada per a les hipoteques variables?

La majoria de les hipoteques a tipus variable a Espanya es revisen de forma anual o semestral, prenent com a referència el valor de l'Euríbor en la data corresponent. Quan l'indicador se situa per sota del valor de la revisió anterior, les quotes mensuals experimenten un descens.

Estalvi mensual estimat: Els analistes calculen que per a un préstec hipotecari mitjà, la baixada podria oscil·lar al voltant dels 100 euros mensuals. Aquesta quantitat varia, per descomptat, en funció de l'import pendent, el diferencial aplicat per l'entitat i el termini d'amortització.

Recuperació del poder adquisitiu: Per a moltes famílies, aquesta reducció representa un alleujament en la seva economia domèstica, en alliberar un marge d'ingressos que podran destinar a l'estalvi, a altres deutes o al consum.

Confiança en el mercat: Al seu torn, aquest moviment a la baixa impulsa la confiança en el sector immobiliari, ja que les condicions es tornen més atractives per a aquells que estan plantejant-se l'adquisició d'un habitatge.

Perspectives de cara a 2025

Malgrat que l'Euríbor porta diversos mesos descendint, és important recordar que l'evolució d'aquest índex està subjecta a factors com la situació macroeconòmica de l'eurozona, les perspectives d'inflació i les polítiques que adopti el BCE. Una inflació més o menys controlada, juntament amb un creixement moderat, podria traduir-se en nous descensos o en certa estabilitat de l'indicador en nivells relativament baixos.

D'altra banda, els experts coincideixen que la política monetària del BCE al llarg de 2025 podria mantenir un to acomodatici, almenys durant la primera meitat de l'any. L'objectiu és sostenir la recuperació econòmica i, alhora, evitar que la demanda interna es vegi frenada per l'encariment del crèdit.

Consells per als hipotecats davant la nova conjuntura

Revisar les condicions de la hipoteca: Davant la reducció de l'Euríbor, és aconsellable revisar bé el contracte i el diferencial aplicat pel banc. Una bona comparativa entre diferents entitats pot marcar la diferència en cas de subrogació o novació de la hipoteca.

Valorar l'estabilitat d'un tipus fix: Per a aquells que busquin més tranquil·litat a llarg termini, convertir la hipoteca a un tipus fix pot ser una opció, sempre que les condicions que ofereixi l'entitat resultin competitives.

Mantenir un pressupost equilibrat: L'estalvi en la quota no hauria de significar un augment de la despesa desmesurada. És recomanable seguir una planificació financera que contempli l'estalvi i la inversió a mitjà i llarg termini.

Una oportunitat per refinançar i planificar

En definitiva, la primera dada de Euríbor de 2025, al voltant del 2,4%, aporta un alè d'aire fresc per a milers d'hipotecats que comptaven amb ajustos a l'alça en les seves quotes. El daltabaix de l'índex, des del 3,67% fins a valors que no es veien des de setembre de 2022, constata l'efectivitat del gir del BCE cap a polítiques monetàries menys restrictives.

Per al sector immobiliari, aquesta baixada suposa també una oportunitat de consolidar la recuperació de la demanda, sobretot en un moment en què l'estabilitat econòmica es veu com la clau per sostenir el creixement. Els hipotecats, per la seva banda, afronten aquest 2025 amb un escenari que permet planificar millor les finances familiars i, en molts casos, reprendre projectes ajornats per la incertesa dels últims anys. Sens dubte, una gran notícia en un any que encara pot portar noves sorpreses en els mercats financers.