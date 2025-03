Gir de 180º a última hora en la Declaració de la Renda que beneficia els aturats

En un context econòmic marcat per la recuperació després de la pandèmia i la implementació de diverses reformes fiscals, el Govern espanyol ha anunciat una mesura d'última hora que afecta directament els aturats.

Aquesta decisió s'emmarca en un esforç per simplificar i millorar el sistema de protecció per desocupació, buscant un equilibri entre l'equitat fiscal i el suport als sectors més vulnerables de la societat. O aquesta és la versió oficial. La realitat és que s'havien produït moltes queixes.

Ajornament de l'obligació fiscal per a aturats

El Ministeri de Treball i Economia Social ha decidit posposar fins al 2026 l'obligatorietat que els perceptors de prestacions per desocupació presentin la declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF). Inicialment, aquesta exigència estava prevista per a l'exercici fiscal de 2024, la declaració del qual es realitza el 2025.

| Agencia Tributaria, sevendeman

No obstant això, considerant que la normativa que va introduir aquesta obligació va entrar en vigor l'1 de novembre de 2024, el Govern ha optat per aplaçar la seva aplicació, reconeixent que durant els primers deu mesos d'aquest any no existia tal requeriment.

Aquesta decisió implica que, per a la declaració corresponent a l'exercici fiscal de 2024, els aturats no estaran obligats a presentar l'IRPF, llevat que els seus ingressos superin els llindars establerts per la llei. És important destacar que, a partir de l'exercici fiscal de 2025, la declaració del qual es realitzarà el 2026, aquesta obligació serà efectiva per a tots els perceptors de prestacions per desocupació, independentment dels seus ingressos.

Tot deriva d'una reforma que es va fer l'any passat

La reforma del subsidi per desocupació, aprovada al maig de 2024, va introduir diverses modificacions destinades a millorar l'assistència als aturats. Entre elles, es va establir l'obligatorietat de presentar la declaració de la renda per a tots els beneficiaris de prestacions per desocupació, amb l'objectiu de garantir una major transparència i control en la gestió d'aquestes ajudes. Aquesta mesura busca evitar possibles fraus i assegurar que les prestacions arriben a qui realment les necessita.

| ACN

A més, la reforma va incloure altres disposicions, com l'augment de les quanties del subsidi i la possibilitat de compatibilitzar-lo amb un salari, facilitant així la reintegració laboral dels aturats. Aquestes iniciatives formen part d'un esforç més ampli per modernitzar i enfortir el sistema de protecció social a Espanya.

Implicacions per als aturats

L'aplaçament de l'obligació de presentar la declaració de la renda fins al 2026 ofereix un alleujament temporal als aturats, especialment a aquells amb ingressos més baixos. No obstant això, és crucial que els beneficiaris de prestacions per desocupació es preparin per complir amb aquesta obligació en el futur. A partir de l'exercici fiscal de 2025, hauran de presentar la declaració de l'IRPF, independentment dels seus ingressos, per continuar rebent les prestacions.

Aquest canvi implica que els aturats hauran d'estar atents a les dates i requisits establerts per l'Agència Tributària per a la presentació de la declaració de la renda.

L'incompliment d'aquesta obligació podria resultar en la suspensió de les prestacions per desocupació, segons el que estipula la normativa vigent. Per ara, en la nova campanya que comença a l'abril, estaran exempts sempre que no superin els mínims establerts.