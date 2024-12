El banc que 'pacta' amb Bizum: Comunicat que entusiasmarà els seus clients

L'ús de tecnologies modernes està transformant la manera en què gestionem les nostres finances. Les eines de pagament digitals són cada cop més populars, oferint rapidesa i comoditat en el dia a dia. En aquest context, les entitats bancàries no deixen d'innovar, buscant atreure i satisfer els seus clients amb solucions pràctiques i beneficis addicionals. Una daquestes iniciatives està captant l'atenció per la seva proposta atractiva i senzilla.

Unicaja s'associa amb Bizum per a premiar els clients

Unicaja Banco ha llançat una promoció especial que combina l'ús de Bizum amb un incentiu econòmic. Des del 2 de desembre del 2024 fins al 15 de gener del 2025, els clients podran participar en el sorteig de 30 targetes regal de 150 euros. Aquest "pacte" cerca impulsar l'ús de Bizum entre els usuaris d'Unicaja, oferint recompenses tangibles per a activar i utilitzar el servei.

| ElPlural, martaposemuckel, XCatalunya

Requisits per participar a la promoció

Per a poder optar a una de les targetes regal, els clients han de complir diversos requisits durant el període promocional. Primer, cal ser major de 18 anys i titular d'un compte actiu a Unicaja Banco. Després, els participants han de donar-se d'alta a Bizum a través de l'app d'Unicaja i fer-hi almenys una operació. Finalment, és imprescindible inscriure's a la promoció des de l'aplicació del banc o en una sucursal.

Passos per utilitzar Bizum i unir-se al sorteig

Els clients interessats han de descarregar l'app d'Unicaja Banco i activar el servei de Bizum. Un cop fet això, poden començar a realitzar operacions com ara transferències ràpides o pagaments en comerços. Després de complir aquestes accions, la inscripció a la promoció es realitza fàcilment des de la secció de sorteigs i promocions de l'app o de forma presencial.

| Unicaja, XCatalunya

Detalls del sorteig i premis

El sorteig es durà a terme en finalitzar la promoció, seleccionant 30 guanyadors i 30 suplents. Els guanyadors rebran una targeta regal de 150 euros que podran fer servir en múltiples comerços. Cada client només podrà rebre un premi, fins i tot si fa diverses operacions durant la campanya.

Condicions i exclusions

No hi podran participar empleats d'Unicaja Banc ni clients amb deutes vençuts o situacions irregulars amb l'entitat. La promoció està adreçada exclusivament a persones que compleixin els requisits i mantinguin una relació activa i regular amb el banc.

Amb aquesta iniciativa, Unicaja Banco reforça la seva aposta per la innovació i per oferir valor afegit als seus clients. En incentivar l'ús de Bizum, l'entitat s'alinea amb les tendències digitals i facilita operacions ràpides, segures i pràctiques per a tots els usuaris. Una proposta que promet entusiasmar tant nous com habituals clients.