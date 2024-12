Confirmado: Whatsapp dejará de funcionar en algunos modelos de iPhone en 2025

La tecnología avanza cada vez más rápido. Muchas aplicaciones necesitan sistemas operativos modernos para ofrecer mejores funciones. WhatsApp, una de las apps más usadas, dejará de funcionar en algunos modelos de iPhone a partir de 2025. Este cambio afectará a miles de usuarios que aún utilizan dispositivos más antiguos.

Modelos de iPhone afectados

A partir del 5 de mayo de 2025, WhatsApp no será compatible con los iPhone que no puedan actualizarse a iOS 15.1. Esto incluye modelos como el iPhone 5s, iPhone 6 y iPhone 6 Plus. Debido a esta limitación, no podrán ejecutar las versiones más recientes de WhatsApp. Este cambio busca optimizar el funcionamiento de la aplicación, pero deja fuera a quienes aún usan estos móviles.

| Apple

Por qué WhatsApp deja de ser compatible

WhatsApp se adapta a las necesidades actuales. Para incluir funciones nuevas y mejorar la seguridad, necesita centrarse en sistemas modernos. Los dispositivos antiguos no tienen el rendimiento necesario para soportar estas actualizaciones. Además, mantener soporte para sistemas antiguos limita el desarrollo de la app.

Cómo afecta a los usuarios

Muchos usuarios siguen usando los modelos afectados. Estos iPhone fueron muy populares en su momento, con más de 220 millones de unidades vendidas. Sin embargo, la tecnología avanza y es normal que los dispositivos antiguos queden obsoletos. Los usuarios que quieran seguir usando WhatsApp tendrán que buscar alternativas.

| Canva

Opciones disponibles para los afectados

Los usuarios de estos modelos tienen varias alternativas. Comprar un iPhone más reciente asegura la compatibilidad con iOS 15.1 y con WhatsApp. Otra opción es usar WhatsApp Web desde un ordenador, aunque no sea igual de práctico.

También pueden explorar otras aplicaciones como Telegram, Signal y similares, o bien optar por la mensajería a través de SMS, que es gratuita entre usuarios de iphone.

Qué hacer para prepararse

Es importante revisar la versión de iOS del dispositivo. Esto se hace en "Configuración", luego en "General" y después en "Información". Si la versión es inferior a iOS 15.1, será necesario considerar un cambio. Tener dispositivos actualizados garantiza el uso de WhatsApp y otras apps esenciales y mejora la seguridad y la experiencia del usuario.

WhatsApp dejará de funcionar en modelos de iPhone más antiguos, pero esto es parte de la evolución tecnológica. Mantenerse actualizado no solo permite disfrutar de las nuevas funciones, sino también mantener la seguridad al día. Los usuarios afectados deben prepararse para este cambio y buscar la opción que mejor se ajuste a sus necesidades.