Avís urgent del Banc Santander de cara a les compres de Nadal

per Sergi Guillén

El Banco Santander és una de les entitats financeres més importants del món. Amb presència en nombrosos països, s'ha consolidat com un referent en innovació i seguretat bancària. A Espanya, és líder en serveis financers gràcies a la seva adaptació a les necessitats dels clients.

En els últims anys, Santander ha apostat per enfortir la confiança dels seus usuaris amb campanyes educatives. Aquestes busquen conscienciar sobre els riscos del frau digital i com prevenir-lo. Les iniciatives no només enforteixen la relació amb els clients, sinó que també reforcen la seguretat.

Amb l'arribada de Nadal, el banc llança una nova campanya per protegir els consumidors. En aquesta època de l'any, les compres en línia augmenten considerablement, i també ho fan els intents de frau.

Alerta: converteix-te en un 'Ciber Heroi' aquest Nadal!

Amb el lema "Aquest any, tu pots ser el Cyber Heroi de les festes", Santander busca educar els usuaris. La campanya posa el focus en la ciberseguretat, promovent bons hàbits a l'hora de navegar i realitzar compres en línia.

| Banco Santander

L'entitat alerta sobre tres riscos freqüents: SMS fraudulents, correus electrònics maliciosos i trucades telefòniques enganyoses. Cadascun d'ells pot comprometre les teves dades i els teus diners.

Per afrontar-los, el banc proposa històries interactives a través de personatges ficticis. Julia, James, Paco i Anna viuen situacions comunes relacionades amb aquests fraus. A través de les seves experiències, els usuaris aprendran a detectar i evitar enganys.

Un programa educatiu a l'abast de tothom

Santander ha habilitat una plataforma en línia perquè qualsevol pugui convertir-se en 'Ciber Heroi'. L'objectiu és millorar els coneixements de seguretat digital de manera dinàmica i accessible. Les lliçons són clares, breus i directes, ideals per a persones amb o sense experiència en tecnologia.

Entre les recomanacions més importants destaquen verificar enllaços sospitosos, no compartir contrasenyes i desconfiar d'ofertes massa bones. També es recorda que el banc mai sol·licita dades personals a través de canals no oficials.

La plataforma també permet realitzar simulacions interactives de situacions reals. Això ajuda els usuaris a identificar fraus en temps real, enfortint la seva confiança i reaccions davant possibles amenaces.

Un altre avantatge és que aquesta iniciativa no es limita als clients del banc. Santander posa a disposició de qualsevol usuari aquests recursos, demostrant el seu compromís amb l'educació i la protecció digital.

| Banco Santander

Protegir-se és clau durant Nadal

Nadal és una de les temporades favorites dels ciberdelinqüents a causa de l'augment de les transaccions. Per això, el Banco Santander anima a tothom a extremar les precaucions i a formar-se.

Ser un 'Ciber Heroi' no només protegeix els teus diners, també garanteix unes festes segures i sense ensurts. Aprofita aquesta iniciativa gratuïta i converteix-te en un expert en ciberseguretat durant aquestes dates.