Vi negre o blanc: Un expert t'aconsella la millor opció per als plats de tardor

per Mireia Puig

La tardor és una estació que convida a gaudir de plats més càlids i sabors intensos. Amb la caiguda de les fulles i el descens de les temperatures, les taules s'omplen de receptes que aprofiten productes de temporada com bolets, carbasses i castanyes. En aquest context, sorgeix l'etern debat: val més acompanyar aquests plats amb vi negre o amb vi blanc? Analitzem les característiques de cada opció per descobrir quin s'adapta millor als maridatges de tardor.

Vi negre: Cos i calidesa

El vi negre és tradicionalment associat amb plats més robusts i contundents. Les seves notes tàniques i el seu cos més gran el converteixen en l'acompanyant ideal per a carns vermelles, guisats i estofats, preparacions habituals a la tardor. Varietats com l'Ull de Llebre, el Rioja o el Ribera del Duero ofereixen sabors profunds i complexos que realcen els matisos de plats rics en proteïnes i greixos.

A més, el vi negre conté antioxidants com el resveratrol, que aporten beneficis per a la salut cardiovascular. La temperatura de servei, lleugerament per sota de l'ambient, aporta una sensació de calidesa que és especialment reconfortant en dies més frescos.

| Josep Monter

Vi blanc: Frescor i versatilitat

Per altra banda, el vi blanc ofereix una alternativa més lleugera i refrescant. Encara que sol associar-se amb èpoques més càlides, hi ha varietats que mariden a la perfecció amb els sabors de la tardor . Vins blancs amb més cos i criança en bóta, com alguns Chardonnay o Albariño, poden complementar plats de peix, aus i receptes amb bolets i salses cremoses.

El vi blanc destaca per la seva acidesa i notes afruitades, que poden equilibrar plats més grassos i aportar un interessant contrast. A més, la seva versatilitat el fa adequat per a aperitius i entrants, obrint la gana i preparant el paladar per als plats principals.

Arguments i preferències personals

L'elecció entre vi negre i vi blanc a la tardor depèn en gran mesura dels plats que se serveixin i de les preferències personals. Els amants del vi negre argumenten que la seva profunditat i complexitat són ideals per a la riquesa dels guisats i rostits típics de la temporada. Per part seva, els que prefereixen el vi blanc destaquen la seva capacitat per equilibrar i realçar sabors sense dominar el plat.

És important considerar que el maridatge no és una ciència exacta, sinó un art que cerca harmonia entre menjar i beguda. Experimentar amb diferents combinacions pot conduir a descobriments sorprenents i plaents.

Un expert opina

Sommelers i experts en vi ofereixen perspectives valuoses sobre aquest debat. Hem contactat amb un. Indica que a la tardor es poden explorar vins negres joves i afruitats per a plats menys pesats, i reservar els negres de més criança per a carns i guisats més intensos . També destaca que certs vins blancs amb criança ofereixen complexitat i cos suficients per maridar amb plats de tardor, sense restar protagonisme al menjar.