Ves de vacances amb seguretat gràcies a aquesta iniciativa de Caixabank

L'estiu 2025 ja està deixant xifres de moviment turístic que recorden als anys de màxima esplendor prepandèmica. La mobilitat internacional, que el 2023 va fregar els 22 milions de viatges a l'estranger per part de ciutadans espanyols segons dades de l'INE, va camí de superar-se. Aquesta superació seria gràcies a la recuperació del consum i una inflació que, tot i estar continguda, continua condicionant la presa de decisions financeres en moltes famílies.

Amb aquest escenari, les principals entitats bancàries estan obligades a reinventar-se i a oferir eines que acompanyin l'usuari en el dia a dia. Però també productes estrella relacionats amb les vacances d'estiu.

En els darrers anys, la digitalització bancària i l'auge dels pagaments mòbils han canviat la manera en què els espanyols gestionen els seus diners fora de casa. Tanmateix, els experts en finances personals alerten que la improvisació continua sent el risc més gran a l'hora de viatjar a l'estranger.

Per això, els bancs líders cerquen anticipar-se i oferir solucions globals que garanteixin tranquil·litat més enllà de les fronteres nacionals.

La resposta de CaixaBank: protecció integral per a viatgers el 2025

L'estiu és el període amb més demanda de serveis financers a l'estranger. És per això que CaixaBank ha llançat enguany una estratègia reforçada adreçada especialment a qui té previst viatjar fora d'Espanya. A través d'una proposta que integra assegurances avançades i targetes de prepagament adaptades al viatger digital, l'entitat es posiciona a l'avantguarda de la banca espanyola.

Un dels pilars d'aquesta estratègia és la col·laboració amb SegurCaixa Adeslas per a la comercialització d'assegurances de viatge que inclouen cobertures mèdiques, assistència odontològica, repatriació sanitària. També per atendre imprevistos habituals com la pèrdua d'equipatge o la cancel·lació de vols.

A més, l'aposta del banc per la seguretat i el control financer es concreta en la targeta MoneyToTravel. Es tracta d'un producte de prepagament que ha registrat un creixement de dos dígits en el seu ús l'últim any. Permet als clients fixar límits de despesa, operar sense comissions per canvi de divisa i gaudir de cobertures addicionals sense cost afegit.

Banca digital i atenció personalitzada: el nou estàndard per viatjar sense ensurts

Un dels grans desafiaments per als viatgers internacionals continua sent la gestió eficient de les seves finances a distància. CaixaBank ha reforçat el seu ecosistema digital perquè els usuaris puguin contractar productes, consultar moviments i accedir a serveis d'emergència directament des de la seva app, sense necessitat de trucades ni desplaçaments.

La banca mòbil permet activar o bloquejar targetes en temps real davant qualsevol incidència. També permet integrar eines de geolocalització i alertes de seguretat que redueixen el risc de frau o ús no autoritzat a l'estranger. Tot això avalat per un servei d'atenció al client multilingüe, disponible les 24 hores i especialitzat en la resolució d'incidents per a viatgers.

Segons fonts del sector, aquest tipus de solucions han estat determinants perquè els bancs espanyols siguin considerats un referent europeu en innovació i protecció del client. CaixaBank s'ha avançat a les demandes d'un perfil d'usuari cada cop més internacional. L'empresa sap que la tranquil·litat financera és un dels actius més valorats durant les vacances.

Viatjar protegit: una tendència que marca el futur de la banca

L'auge dels viatges internacionals i el creixement del turisme experiencial estan empenyent la banca a crear productes cada cop més personalitzats. La iniciativa de CaixaBank per a aquest estiu respon a una demanda puntual i també posa les bases d'una nova relació entre bancs i clients.

Per a l'usuari, triar una entitat que ofereixi solucions adaptades al context actual és clau per gaudir de les vacances sense ensurts financers. L'estiu 2025 és l'inici d'una nova era en la protecció del viatger, i CaixaBank es consolida com un dels actors més innovadors i compromesos amb aquesta transformació.