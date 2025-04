La varietat catalana d'oli que beneficia el cervell: A punt de perdre's

per Mireia Puig

La corbella és una varietat antiga d'olivera catalana que, fins fa una dècada, estava abandonada i pràcticament extingida. L'any 2013, un projecte va reunir pagesos de la vall del Cardener -entre Manresa i Coll de Nargó (Alt Urgell)- per recuperar oliveres abandonades i plantar-ne de noves. Més de 10 anys després, un estudi d'Olis Migjorn (Bages), la Universitat de Barcelona i l'Institut de Recerca i Tecnologia Alimentàries (IRTA) ha conclòs que l'oli elaborat amb aquesta varietat té beneficis per a la salut.

Rosa Maria Lamuela, professora de la UB, explica que, mitjançant un sistema concret de producció, aquest oli conté uns "nivells extraordinaris" d'oleocantal i oleaceïna, que són antiinflamatoris i aporten beneficis a nivell cognitiu.

El treball elaborat per l'empresa Olis Migjorn (amb seu a Valls de Torroella -un nucli de Navàs-, al Bages), la UB i l'IRTA ha servit per determinar el procés de producció que permet que aquest oli contingui "els màxims nivells" d'oleocantal i oleaceïna. Per a dur a terme l'estudi, s'ha seguit l'evolució de 20 voluntaris, d'entre 18 i 35 anys.

| ACN

Han consumit oli d'oliva de la varietat corbella i oli d'una altra varietat i s'ha conclòs que, més enllà dels beneficis que comporta en l'àmbit antiinflamatori, consumir aquest oli també té "clars" beneficis en l'àmbit cognitiu, segons explica Lamuela. És a dir, millora funcions mentals com la memòria o la capacitat d'atenció.

Per poder obtenir el màxim rendiment d'aquest oli, s'ha hagut de girar com un mitjó el procés de producció. L'investigador de l'IRTA i responsable de l'equip d'olivicultura, Agustí Romero, explica que, d'entrada, s'ha avançat la collita dos mesos abans de l'habitual -normalment es fa al desembre i ara s'ha fet a finals de setembre- per poder collir "en verd".

D'aquesta manera, assegura l'investigador, "es canvia el potencial i les característiques de l'oli i li aporta propietats més saludables". La recol·lecció primerenca fa que "es mantinguin uns nivells molt alts de polifenols", ja que "a mesura que l'oliva va madurant aquests compostos disminueixen". En aquest sentit, però, ha explicat que s'ha hagut de buscar el "punt òptim" perquè avançar massa la collita hagués significat que "hi hauria molt poca producció oli i això faria el projecte inviable".

| Getty Images

A banda de la millora de l'activitat cognitiva, l'estudi també ha revelat que l'oli de corbella també té un contingut alt en esqualè, un compost orgànic natural que està molt ben valorat en la cosmètica. A partir d'aquest treball, Olis Migjorn -un centre de producció d'oli d'oliva verge extra i oleoturisme situat a Valls de Torroella (Bages)- ha elaborat un prototip que anirà destinat a productes de parafarmàcia. No tota la producció es farà d'aquesta manera ja que, segons explica la seva responsable, Aïda Llaudó, té un procés de producció molt complicat i costós. Així doncs, l'oli per cuinar de la varietat corbella es podrà trobar també de manera convencional -com ja passa ara- als supermercats.

La corbella, una varietat gairebé extingida

Afruitat, equilibrat i de gust potent. Així és com els impulsors del projecte Migjorn defineixen l'oli elaborat amb olives de la varietat corbella. Es tracta d'un tipus d'olivera que se sol trobar en caps de marge dels camps i que, amb el pas del temps, s'havien deixat abandonar fins a córrer el risc de desaparèixer.

Un arbre vigorós, de copa extensa i notable ramificació, amb fulles grans i una oliva més gran que l'arbequina, de mida mitjana, molt brillant, lluent i molt homogènia, diuen els experts. Actualment Olis Migjorn compta amb un total de 32 hectàrees d'oliveres al Bages.

L'investigador de l'IRTA Agustí Romero creu que és "fonamental" que es puguin recuperar varietats autòctones com la corbella, ja que com més biodiversitat hi hagi "més capacitat tindrem de fer produccions orgàniques més diversificades i tenir varietats adaptades a diferents condicions de cultius". De fet, Romero alerta que si es perden varietats pròpies i en queda només una "estarem molt exposats a qualsevol canvi climàtic o a malalties emergents". En canvi, assegura, "si mantenim un teixit de varietats pròpies tindrem més oportunitats de futur davant de qualsevol canvi brusc".

Consumir sempre oli d'oliva

La professora del departament de Nutrició de la UB Rosa Maria Lamuela subratlla que, si bé l'ús d'oli d'oliva verge és més habitual quan es consumeix en cru, és a l'hora de cuinar quan hauria de ser més important utilitzar-ho.

"Quan es cuina hi ha un procés molt més agressiu i oxidatiu. Això fa que l'oli es degradi molt i, en canvi, si es tracta d'un oli d'oliva verge extra conserva molt millor les seves propietats", subratlla. Creu que el fet que aquesta varietat d'oli s'hagi anat encarint i que hagin sortit al mercat altres tipus d'olis ha fet que s'hagi perdut "el costum" de cuinar amb oli d'oliva verge extra, i reclama que "no es perdi aquest costum".