La unió del Banco Santander i la Fórmula 1 que molts estaven esperant

La Fórmula 1, un esport històricament associat al luxe, la tecnologia i la velocitat, vol ara també ser sinònim de joventut, accessibilitat i festa. Així ho ha demostrat Banco Santander amb la seva ambiciosa iniciativa en el marc del Gran Premi d'Espanya que se celebra aquest cap de setmana al Circuit de Barcelona-Catalunya.

En un intent d'apropar l'automobilisme a les noves generacions, l'entitat financera ha impulsat la “Pelouse Jove”, una zona reservada per a joves d'entre 16 i 30 anys, on podran gaudir de les curses per només 99 euros per als dos dies de l'esdeveniment (dissabte i diumenge).

Aquesta promoció inclou entrada, zona de bar, sessions de DJ en directe i un regal exclusiu per a cada assistent. Tot plegat ubicat estratègicament al revolt 4 del traçat català, un dels més espectaculars per veure avançaments.

| Banco Santander, Lisa Summer

F1 per a totes les butxaques

L'acció, que forma part de l'estratègia de Santander per democratitzar l'accés als grans espectacles, ha tingut una excel·lent acollida entre els fans més joves, que veuen en aquesta iniciativa una oportunitat d'or per viure en directe l'emoció de la Fórmula 1 a un preu assequible.

La “Pelouse Jove” també comptarà amb una Fan Zone exclusiva, fet que promet convertir aquesta àrea en l'epicentre juvenil del cap de setmana, barrejant esport i música amb un ambient vibrant. El banc ha anat més enllà del circuit. Des del passat dissabte, ocupa un estand a la Fan Village de Plaça Catalunya, al bell mig de Barcelona.

| Viktor Gladkov, XCatalunya, Banco Santander

Allà, hi ha instal·lat una exposició interactiva sobre la història de Santander com a patrocinador de la F1 des de 2006, i sobre com la innovació desenvolupada als monoplaces ha acabat beneficiant sectors com l'automoció, la medicina o la indústria aeroespacial.

Tecnologia, sostenibilitat i cultura musical

En el recorregut expositiu es destaquen elements clau com el sistema HALO, que protegeix el cap dels pilots; el KERS, que recupera energia de frenada; o l'ús de carburants renovables, fonamentals en el pla de la F1 per assolir les zero emissions el 2030.

Tots aquests avenços, segons el banc, reflecteixen un compromís amb la sostenibilitat al qual també s'afegeix Santander com a nou banc oficial de la competició des d'aquest mateix any. L'espectacle es completa amb la música com a fil conductor. A través de Santander SMusic, la seva plataforma cultural, el banc portarà a l'escenari del circuit actuacions en directe el mateix diumenge de la cursa, entre les 11:30 i les 14:00.

Els artistes convidats són la cantant Rosario Flores i el DJ Carlos Jean, dos referents de l'escena musical espanyola, que amenitzaran l'ambient abans que els motors s'engeguin.

Una aposta pel futur de l'esport

Santander no ha amagat la seva intenció de consolidar aquesta estratègia d'apropament a les noves generacions, combinant oci, esport i tecnologia. El mateix equip de comunicació del banc ha subratllat que “la Fórmula 1 no només és velocitat, sinó també innovació, inclusió i cultura jove”, i que aquesta edició del GP d'Espanya és el primer pas d'una nova etapa com a partner global de la competició.

La idea és ambiciosa: captar el públic jove, no només com a espectadors passius, sinó com a protagonistes actius de l'esdeveniment. Des de provar un pit stop en un monoplaça a escala real, fins a aprendre com els avenços de la F1 han canviat el món, l'experiència promet deixar empremta.

Però hi ha un detall que pocs han notat…

Enmig de tant desplegament, concerts, activitats, entrades assequibles i sostenibilitat, hi ha una lletra petita que ha passat desapercebuda a l'anunci oficial: les entrades de la Pelouse Jove no inclouen seient assignat, ni accés a ombra o grades cobertes, fet que implica que els 2.000 joves hauran d'arribar d'hora.

Un detall que no invalida la proposta, però que alguns usuaris ja han criticat a les xarxes, advertint que “per 99 euros, una ombra tampoc estaria malament”. L'experiència continua sent única, però convé saber-ho abans de llançar-se al revolt 4 sense protecció solar. Perquè a la Fórmula 1, com a la vida, la lletra petita també corre de pressa.