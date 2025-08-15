És l'última novetat de Mercadona i té mitja Espanya enamorada: un menjar boníssim

Mercadona torna a sorprendre amb un llançament que està causant sensació a tot el país. En lloc de fer grans anuncis, la cadena ha optat per un enfocament discret, però efectiu, destacant per la seva qualitat i preu. Els consumidors ja s'han fixat en el nou producte que promet convertir-se en un imprescindible del seu dia a dia.
La clau d'aquest èxit rau en la qualitat de l'aliment que ha fet que els consumidors es passin la dada. La capacitat de Mercadona per oferir alguna cosa senzilla i de qualitat a un preu assequible torna a sorprendre i deixa tothom feliç. Sense recórrer a grans campanyes publicitàries i costoses, el nou article ha guanyat ràpidament seguidors per la seva practicitat i sabor.
Un snack senzill i pràctic per a tothom
El nou menjar de Mercadona es presenta en forma de coquetes de blat de moro, pensades per a qui cerca un aperitiu ràpid, saborós i fàcil de portar. Aquestes coquetes venen en paquets individuals, perfectes per consumir en qualsevol moment, sigui a l'oficina, a casa o mentre es viatja. La proposta de Mercadona ha aconseguit captar l'atenció dels consumidors gràcies a la seva comoditat i sabor cuidat.
Cada paquet conté quatre coquetes, amanides amb una barreja d'espècies suaus que aporten un toc distintiu, però sense ser excessiu. La textura cruixent es manté intacta gràcies a l'envasament individual, cosa que garanteix la frescor del producte durant més temps.
Coquetes Campestre: qualitat, preu i sabor
Sota la marca Hacendado, Mercadona ha llançat les coquetes Campestre amb un preu sorprenent de només 1,75 euros. Aquest preu les converteix en una opció ideal per a qui cerca snacks econòmics sense renunciar a la qualitat. El paquet conté quatre bosses amb quatre coquetes cadascuna, cosa que les fa perfectes per picar en diverses ocasions.
Aquestes coquetes estan elaborades sense gluten, cosa que les converteix en una opció segura per a persones amb intolerància al blat o per a qui segueix una dieta sense gluten. A més, el seu sabor suau i la seva textura cruixent les fan aptes per a qualsevol moment del dia, combinant practicitat i sabors senzills.
Coquetes Campestre s'ha posicionat ràpidament com una de les opcions més atractives al mercat de snacks, gràcies a la seva relació qualitat-preu inigualable. Mercadona segueix demostrant la seva habilitat per oferir productes funcionals i accessibles sense renunciar a la qualitat. Amb el seu sabor suau, sense gluten i un preu imbatible, aquestes coquetes s'han convertit en un dels snacks més populars.